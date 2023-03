BURLINGTON, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - De passage chez Anaergia inc. à Burlington, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'appui financier du gouvernement fédéral à 55 nouveaux projets liés au développement et à l'adoption de technologies propres par des entreprises du secteur agricole en Ontario.

Il s'agit d'un investissement d'une valeur totale de plus de 24,1 millions de dollars dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA). Ces initiatives vont permettre à des productrices et producteurs d'accroître leur compétitivité et de réduire leur empreinte carbone, et à des innovateurs de développer de nouvelles technologies ayant un fort potentiel en termes environnementaux.

Le projet d'Anaergia inc. en est un exemple. L'entreprise a reçu une somme pouvant totaliser plus de 1,7 million de dollars dans le cadre du volet Recherche et innovation du programme des TPA pour développer des procédés avancés de prétraitement des déchets organiques triés à la source. Grâce à la mise au point et à l'adoption de deux technologies propres, on s'attend à ce que ce projet permette d'améliorer le traitement des déchets organiques et des matières premières dans les digesteurs anaérobies, fournissant ainsi une source d'énergie renouvelable et d'engrais à usage agricole.

Ces nouveaux investissements portent à 97 le nombre de projets soutenus jusqu'à présent en Ontario dans le cadre du programme pour un montant de plus de 39 millions de dollars.

Le programme des TPA aide déjà des centaines d'agriculteurs, grâce à des contributions d'au moins 50 000 $, à adopter des technologies propres, notamment de nouveaux séchoirs à grains ou des systèmes de chauffage des étables. Par exemple, E. Barlow Farms inc., une exploitation de cultures commerciales familiale de 180 ans à York, a reçu jusqu'à 177 353 $ dans le cadre du volet Adoption afin d'acheter et d'installer un nouveau séchoir à grains centrifuge. Cela permettra de réduire de 46 % l'utilisation de propane dans le processus de séchage.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche, la mise au point et l'adoption de technologies propres pour aider le secteur agricole à favoriser une économie à faible intensité de carbone, tout en nourrissant une population croissante.

Citations

« Nous visons à aider les productrices et les producteurs canadiens à innover et à adopter des technologies propres. Les nouveaux fonds octroyés dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et à tirer parti de la technologie pour être plus résilients face aux changements climatiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le financement viendra appuyer les technologies qui permettent de transformer les déchets en carburant renouvelable carbonégatif. Ces technologies sont essentielles à la réduction des émissions de méthane, un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada soutienne ces solutions et la mission d'Anaergia, qui consiste à accélérer la transition vers les énergies propres dans le monde. »

- Andrew Benedek, président-directeur général, Anaergia inc.

Les faits en bref

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions, le gouvernement du Canada a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Ce montant comprend 495,7 millions de dollars affectés au Programme des technologies propres en agriculture (TPA).

a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Ce montant comprend 495,7 millions de dollars affectés au Programme des technologies propres en agriculture (TPA). L'annonce d'aujourd'hui comprend 51 projets approuvés en Ontario dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA, favorisant l'adoption de technologies propres, la priorité étant accordée à ceux visant à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre.

dans le cadre du favorisant l'adoption de technologies propres, la priorité étant accordée à ceux visant à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du volet Recherche et innovation du Programme des TPA , quatre projets approuvés en Ontario favoriseront l'innovation avant la mise en marché, y compris la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres.

, quatre projets approuvés en favoriseront l'innovation avant la mise en marché, y compris la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres. Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Compte tenu de la récente expansion du Programme des TPA, on estime que les émissions de gaz à effet de serre connaîtront une baisse pouvant atteindre 0,8 mégatonne par année grâce au remplacement et à la réduction de la consommation de combustibles.

