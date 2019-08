Le gouvernement du Canada appuie le développement économique de la Première Nation de Leq'á:mel

PREMIÈRE NATION DE LEQ'Á:MEL, TERRITOIRE DES SALISH DU LITTORAL, BC, le 22 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour appuyer des projets de développement économique locaux qui favorisent l'établissement de communautés plus saines et plus durables.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a félicité la Première Nation de Leq'á:mel pour l'ouverture officielle récente (le 2 août) de son projet de développement à usage mixte. Le gouvernement du Canada a versé 1 063 190 $ dans le cadre du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques de Services aux Autochtones Canada pour appuyer la planification et l'infrastructure vitale, comme la préparation du site, les services sanitaires, la gestion des eaux d'orage, le ravitaillement en eau potable, les services publics et le pavage.

Il s'agit d'une initiative communautaire destinée à favoriser le développement économique dans la réserve et à créer des emplois et de nouveaux débouchés. Elle comprend une station d'essence Esso, un dépanneur On the Run, un Tim Hortons ainsi que des locaux de commerces de détail et de bureaux.

Citations

« Cet investissement contribue à la croissance et au bien-être de la Première Nation de Leq'á:mel en créant des emplois et en aidant la communauté à tirer profit des possibilités économiques. Notre gouvernement est heureux d'appuyer les Premières Nations en investissant dans des projets qui favorisent les débouchés économiques et le développement des communautés. Un Canada véritablement prospère repose sur une économie autochtone dynamique et autonome. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Il y a plus de 20 ans que les membres de Leq'á:mel rêvent de construire une station d'essence locale pour aider les membres de la communauté sur le plan financier. Grâce à l'exonération des taxes sur l'essence, les fonds épargnés permettront l'accès à des ressources financières pour aider chaque foyer à couvrir les frais liés au long déplacement entre notre communauté rurale et les centres urbains à proximité. Le financement alloué nous a permis de faire de notre rêve une réalité et de créer des dizaines d'emplois locaux. Avec les fonds supplémentaires, Leq'á:mel a été en mesure d'ajouter un bureau pour mettre en place la Leq'á:mel Development Corporation et commencer à établir des liens avec les partenaires et promoteurs pour développer une économie locale à Leq'á:mel. »

Darrel McKamey

Conseiller de la Première Nation de Leq'à:mel, responsable du développement économique

Faits en bref

La Première Nation de Leq'à:mel est située près de Mission, en Colombie‑Britannique. Sa population compte 550 personnes, dont 150 vivent dans la réserve.

La Première Nation de Leq'à:mel estime que le développement de la réserve indienne de Skweahm n o 10 produira des retombées économiques de 44 millions de dollars sur huit ans pour la communauté.

10 produira des retombées économiques de 44 millions de dollars sur huit ans pour la communauté. Le projet de développement emploiera plus de 30 personnes.

Le financement du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques aide les communautés inuites et des Premières Nations à monter des plans d'affaires, à faire croître des entreprises existantes dirigées par des Autochtones et à démarrer de nouvelles entreprises dirigées par des Autochtones.

Liens connexes

Première Nation de Leq'à:mel (en anglais)

Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez https://www.sac-isc.gc.ca

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec les personnes suivantes : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 819-934-2796; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca