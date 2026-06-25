Le gouvernement du Canada appuie le 46e Festival International de Jazz de Montréal

Le Festival International de Jazz de Montréal reçoit un financement du gouvernement du Canada.

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le Festival International de Jazz de Montréal, l'un des plus importants rendez-vous culturel et musical au monde, rassemble chaque année plus de 3 000 artistes en provenance de plus de 30 pays. Offrant une programmation riche et diversifiée, il contribue activement à stimuler l'économie montréalaise et à renforcer le tissu social à travers le langage universel qu'est la musique.

Aujourd'hui, Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports), et députée de Thérèse-De Blainville, a annoncé l'octroi de 600 000 $ pour soutenir la présentation du Festival International de Jazz de Montréal de 2026. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Allouée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, cette somme permettra à l'organisme d'offrir plus de 350 spectacles, dont les deux tiers sont gratuits, mettant à l'honneur des artistes talentueux, tant établis qu'émergents.

Citations

« Rendez-vous incontournable de l'été depuis près de 50 ans, le Festival International de Jazz de Montréal fait rayonner la culture canadienne ici et à l'étranger, tout en mettant en valeur le talent et la créativité de nos artistes et en stimulant l'économie locale. Bon festival! »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Festival International de Jazz de Montréal nous offre, d'année en année, une programmation remarquable qui permet autant de découvrir de nouveaux artistes que de renouer avec ceux que l'on apprécie déjà. C'est un moment privilégié pour se rassembler et célébrer notre richesse culturelle. Bon festival à tous et à toutes! »

- Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports), et députée de Thérèse-De Blainville

« La programmation de la 46e édition du FIJM reflète tout ce qui fait la force du jazz : son héritage, sa capacité à se réinventer et son pouvoir de rassembler. Avec plus de 350 concerts, dont les deux tiers sont gratuits, le public y trouvera des occasions uniques de découverte, de rencontre et d'émotion. Des célébrations entourant les grandes figures qui ont marqué l'histoire du jazz aux artistes qui en portent aujourd'hui l'avenir, le Festival offre un espace privilégié où se côtoient mémoire, création et transmission. »

- Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, Festival International de Jazz de Montréal

Les faits en bref

Le 46e Festival International de Jazz de Montréal (FIJM) se tiendra du 25 juin au 4 juillet 2026. Il proposera une programmation accessible et diversifiée de plus de 350 spectacles, majoritairement gratuits, faisant rayonner le jazz sous toutes ses formes.

Le FIJM, reconnu comme l'un des plus grands festivals de jazz au monde, continue de jouer un rôle majeur dans le rayonnement culturel canadien et montréalais. En 2025, il a mis à l'honneur 149 artistes canadiens, dont 135 artistes québécois.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Festival International de Jazz de Montréal

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]