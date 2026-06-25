Le gouvernement du Canada soutient le soccer à Surrey et partout au pays

Un financement fédéral appuie l'initiative de la Fondation Bon départ de Canadian Tire visant à aménager 25 terrains de soccer communautaires partout au Canada. Surrey a été choisie pour accueillir le premier terrain dans l'Ouest canadien. L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), s'est joint à des représentants de la Ville de Surrey, à des partenaires communautaires et à des résidents pour souligner cette étape importante et fouler le terrain.

SURREY, BC, le 25 juin 2026 /CNW/ - D'un océan à l'autre, le soccer rassemble les Canadiens et inspire la prochaine génération. Le gouvernement du Canada investit dans les communautés locales afin que les enfants et les jeunes aient la possibilité de participer à des activités sportives, de rester actifs et de découvrir une passion durable pour le sport.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), s'est rendu au parc Guildford Heights pour mettre en valeur le financement de 2,165 millions de dollars accordé par le gouvernement du Canada à l'initiative nationale de la Fondation Bon départ de Canadian Tire visant à aménager 25 terrains de soccer communautaires partout au Canada d'ici 2029. Surrey accueille maintenant le premier terrain de soccer communautaire Bon départ dans l'Ouest canadien. Il s'agit d'une étape importante vers un plus large accès au sport.

Qu'ils accueillent des matchs de quartier ou suscitent des rêves de représenter le Canada sur la scène mondiale, ces terrains de soccer accessibles gratuitement offriront aux enfants et aux jeunes un endroit sécuritaire où jouer, créer des liens et renforcer leur confiance. Chaque terrain sera aménagé en partenariat avec les municipalités, des organismes locaux et des membres de la communauté. Il sera conçu pour répondre aux besoins particuliers de la région qu'il dessert. Alors que le Canada accueille le monde dans un cadre sportif, cette initiative montre comment les investissements dans les infrastructures communautaires peuvent transformer l'élan donné par de grandes rencontres sportives internationales en retombées durables pour la population canadienne.

Cet appui s'ajoute à l'investissement majeur de 755 millions de dollars du gouvernement du Canada visant à renforcer le système sportif canadien, du terrain de jeu au podium. Ces investissements permettront d'élargir l'accès au sport, d'aider les athlètes et les organismes de sport à réussir et de bâtir un système sportif plus solide, qui rejoint les communautés de toutes les régions du pays.

Citations

« Alors que le Canada accueille le monde dans un cadre sportif, nous voulons nous assurer que cet événement laisse un héritage durable dans les communautés partout au pays. Ces terrains de soccer offriront aux enfants et aux jeunes des endroits accueillants où jouer, grandir et créer des liens. Notre gouvernement transforme le sport, du terrain de jeu au podium. Nous soutenons ces efforts à l'aide d'un investissement majeur de 755 millions de dollars destiné à soutenir les athlètes et les organismes de sport, à renforcer le système sportif canadien et à être davantage en mesure d'accueillir des rencontres sportives de calibre mondial. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Le soccer rassemble les gens et, à Surrey, il reflète la diversité, l'énergie et l'esprit communautaire qui rendent notre ville si spéciale. Ce nouveau terrain communautaire offrira aux enfants et aux jeunes plus d'occasions de rester actifs, de nouer des amitiés et de développer une passion durable pour le sport. Merci à la Fondation Bon départ de Canadian Tire et au gouvernement du Canada de contribuer à créer un héritage pour les jeunes de Surrey. »

- Brenda Locke, mairesse de Surrey

« Investir dans le sport communautaire est l'une des façons les plus significatives d'aider les enfants et les jeunes à développer leur confiance en eux, à créer des liens et à cultiver le goût de l'activité physique tout au long de leur vie. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Canada pour concrétiser ce projet de terrain de soccer communautaire à Surrey. Nous sommes fiers de voir qu'il permettra aux enfants et aux familles de pratiquer un sport près de chez eux. Ce terrain est le premier terrain de soccer communautaire Bon départ dans l'Ouest canadien, et il marque pour nous une étape importante dans notre engagement à aménager 25 terrains partout au pays d'ici 2029. »

Marco Di Buono, président, Fondation Bon départ de Canadian Tire

Les faits en bref

Le soccer est le sport participatif le plus populaire au Canada et il est considéré comme celui qui connaît la croissance la plus rapide au pays. Il rassemble des personnes de tous les âges et de tous les milieux, des terrains locaux jusqu'à la scène mondiale.

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme de bienfaisance national qui favorise la réussite à long terme des enfants et des jeunes partout au Canada en leur donnant accès au sport et au jeu et en s'attaquant aux obstacles financiers, physiques et systémiques.

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Fondation Bon départ de Canadian Tire - terrains de soccer communautaires

SOURCE Patrimoine canadien

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