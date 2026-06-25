/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire d'État van Koeverden soulignera le soutien au soccer/

Le secrétaire d'État Adam van Koeverden se joindra à la Fondation Bon départ de Canadian Tire et à la Ville de Surrey pour souligner le soutien du gouvernement du Canada au soccer communautaire.

SURREY, BC, le 24 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), se joindra jeudi à des représentants de la Fondation Bon départ de Canadian Tire et de la Ville de Surrey pour souligner le soutien du gouvernement du Canada au soccer communautaire.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 25 juin 2026

HEURE :

10 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le mercredi 24 juin 2026. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]