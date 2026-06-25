Avis aux médias - Table ronde au sujet de la nouvelle Loi sur les médias sociaux sécuritaires

Le ministre Miller tiendra une table ronde pour discuter d'une nouvelle mesure législative visant à rendre les réseaux sociaux et les agents conversationnels plus sécuritaires pour les enfants.

WINNIPEG, MB, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra une table ronde en personne le vendredi 26 juin au sujet du nouveau projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires. Il sera accompagné de l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports). Les médias sont invités à assister à la conclusion de la table ronde, qui sera suivie d'un point de presse informel.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 26 juin 2026

HEURE :

16 h 15

Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 13h, le vendredi 26 juin 2026. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]