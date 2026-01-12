Le gouvernement du Canada appuie Saguenay en Neige, qui se déroula du 5 au 15 février prochains

SAGUENAY, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la scène artistique et culturelle de notre pays, une vitrine qui rend nos communautés dynamiques et fait briller nos artistes et artisans locaux.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 37 400 $ au festival Saguenay en Neige, qui aura lieu à Jonquière en février.

Saguenay en Neige propose une gamme d'activités extérieures totalement gratuites pour toute la famille. Parmi celles-ci, notons des feux d'artifice, des ateliers de sculptures sur neige et des spectacles variés mettant en vedette des artistes de la région.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Citations

« Notre gouvernement souhaite appuyer des rendez-vous artistiques qui, d'année en année, font le bonheur des familles et dynamisent nos communautés. Saguenay en Neige est un exemple de réussite, un rendez-vous festif et rassembleur. Bon festival à tout le monde! Je vous invite à profiter en grand nombre de cette belle fête hivernale. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Saguenay en Neige tient à remercier le gouvernement du Canada qui, par son appui, rend possible notre festival, un événement d'envergure pour notre région dont la mission de gratuité, d'inclusivité et d'accessibilité perdure depuis plus de 40 ans. Sa collaboration nous permet d'offrir à la population un rendez-vous unique qui met de l'avant le talent des artistes-sculpteurs qui donnent vie à notre site. »

- Marie-Michelle Hovington, directrice générale, Saguenay en Neige

Les faits en bref

Saguenay en Neige offre chaque année une programmation variée avec plusieurs spectacles, des activités sportives et un concours de sculpture sur neige. Le festival se déroule pendant 11 jours consécutifs dans un cadre hivernal enchanteur. Cette année, il accueillera Katherine Levac dans le cadre de son spectacle-bénéfice.

Saguenay en Neige vise à mettre en valeur le talent d'une trentaine d'artistes locaux. En ce qui concerne l'engagement communautaire, l'organisme comptera sur la participation de 50 bénévoles et prévoit attirer 100 000 personnes.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et artisans locaux ou d'interprètes du patrimoine historique local.

Liens connexes

Saguenay en Neige

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine - volet Festivals locaux

