Le gouvernement du Canada appuie la participation des Autochtones à la protection du poisson et de son habitat

VANCOUVER, le 7 juin 2019 /CNW/ - Pendant des millénaires, les peuples autochtones ont été des intendants responsables de la terre et de l'eau, guidés par la conviction que tous les êtres vivants sont liés entre eux, et que la dégradation de l'environnement touche notre santé et notre bien-être à tous. Le gouvernement du Canada continue de renforcer ses relations avec les peuples autochtones partout au Canada, et s'efforce chaque jour de promouvoir un modèle d'intendance partagée visant à améliorer la participation des Autochtones à la gestion des pêches et des océans.

À l'occasion du Mois de l'histoire autochtone, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans visant à financer le nouveau Programme pour la participation autochtone sur les habitats, pour aider les collectivités autochtones à assurer la conservation du poisson et de son habitat.

Ce nouveau programme national fournira des ressources financières pour appuyer la collaboration en matière de prise de décisions, de planification, de gestion, de conservation, de protection, de surveillance, et de collecte de données sur le poisson et son habitat.

Cette annonce est complémentaire au récent lancement de la nouvelle Initiative des pêches commerciales intégrées du Nord, qui a été éclairée par un examen exhaustif de deux ans de nos programmes autochtones. À l'avenir, le Ministère collaborera à l'élaboration, à la conception et à la prestation conjointes de programmes autochtones. Cela signifie qu'il faut réinvestir dans les programmes, et les restructurer aux côtés des peuples autochtones qui comprennent le mieux ce qui est nécessaire pour renforcer les capacités au sein de leurs collectivités et de leurs institutions.

Le financement du Programme pour la participation autochtone sur les habitats fait partie d'un investissement de 284,2 millions de dollars sur cinq ans, ayant été annoncé dans le budget de 2018 pour appuyer la restauration du poisson et de son habitat. Le financement du Programme sera alloué sous forme de contributions et de subventions aux participants autochtones. Un appel de propositions pour les volets « contributions et subventions » du Programme sera lancé dans les semaines à venir.

Citations

« La protection des terres, de l'eau et de l'air est une priorité absolue de notre gouvernement. Le nouveau Programme pour la participation autochtone sur les habitats contribuera à faire en sorte que les collectivités autochtones puissent collaborer avec le gouvernement du Canada pour fournir des conseils et des avis, afin de protéger notre environnement et notre poisson pendant que nous mettons en œuvre la toute nouvelle et moderne Loi sur les pêches. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le volet « contributions » du Programme facilitera la mobilisation, la gouvernance, le renforcement des capacités et les activités de collaboration.

Le volet « subventions » du Programme concernera les consultations sur les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches.

Liens connexes

Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, Jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

