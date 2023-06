Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, annonce l'octroi de fonds pour la numérisation d'œuvres d'art inuites des archives Kinngait par la Collection McMichael d'art canadien.

TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, annonce l'octroi de fonds pour la numérisation d'œuvres d'art inuites par la Collection McMichael d'art canadien. Par l'entremise du volet Accès numérique au patrimoine du Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien, le gouvernement du Canada a accordé 430 970 dollars à la Collection McMichael d'art canadien pour la numérisation de 66 000 œuvres sur papier des archives Kinngait (anciennement Cape Dorset).

Toutes les œuvres de cette collection pourront être admirées dans le site Web https://iningatilagiit.ca/fr/, où l'information connexe sera présentée en français, en anglais et en Inuktitut. Grâce aux manuscrits et aux interprétations, le public aura accès à de belles œuvres d'art sous forme de gravures, de dessins et de photographies créées par des artistes inuits, œuvres qui n'ont pas été vues par la communauté depuis les années 1990.

Le site Web est entièrement accessible et conçu de manière à tenir compte de la connexion Internet dans le Nord. Ce sera une ressource importante pour les étudiants de Kinngait et d'autres communautés inuites qui auront désormais un accès direct à l'histoire de leur art. Cet investissement aidera à préserver le patrimoine de l'une des plus importantes collections mondiales d'art inuit, en plus de veiller à ce que cette collection reste accessible à l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« L'art est un moyen très efficace de raconter des histoires et de transmettre des connaissances de génération en génération. Le projet de la Collection McMichael d'art canadien illustre bien à quel point il est important de promouvoir, de protéger et de préserver l'art inuit. Grâce à cet investissement, nous garantissons que les générations futures auront accès aux archives Kinngait et aux connaissances traditionnelles et culturelles qu'elles renferment. Félicitations à toute l'équipe qui a rendu ce projet possible! »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Cette collection de quelque 100 000 œuvres sur papier est confiée au musée depuis les années 1990. La tâche monumentale de numérisation étant presque achevée, il s'agit de la plus grande collection d'art inuit au monde, qui sera bientôt accessible virtuellement au public. Nous sommes très heureux de poursuivre cet important partenariat d'archivage avec la Collection McMichael d'art canadien et nous attendons avec impatience la prochaine étape de cette entreprise historique. »

- Pauloosie Kowmageak, président, West Baffin Cooperative

« Les archives de Cape Dorset, conservées au nom de la West Baffin Cooperative par la Collection McMichael d'art canadien à Kleinburg, constituent véritablement l'un des plus merveilleux trésors "cachés" du Canada. Environ 89 000 œuvres originales sur papier réalisées par certains des plus grands noms de l'art inuit y sont conservées. Le projet révolutionnaire de numérisation de l'ensemble de la collection n'a pu être réalisé que récemment, grâce aux prouesses techniques du photographe de renommée internationale Ed Burtynsky, qui a inventé une machine capable d'accomplir cette tâche gigantesque, et à la générosité d'une subvention du ministère du Patrimoine canadien. Ce projet restera dans l'histoire de l'art canadien comme un moment déterminant dans l'appréciation des réalisations remarquables d'artistes tels que Kenojuak Ashevak, Pudlo Pudlat et bien d'autres encore. Il permet enfin l'accès à ce trésor visuel, non seulement pour les habitants de Kinngait ou quelques universitaires, mais pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

-- Ian Dejardin, directeur général, Collection McMichael d'art canadien

« Il est passionnant de voir l'une des plus grandes collections d'art inuit au monde être numérisée et devenir accessible à un public plus vaste pendant de nombreuses années. Depuis près de 60 ans, la Collection McMichael d'art canadien a été - et continue d'être - une destination de choix pour les amatrices et amateurs d'art canadiens. Grâce à cet investissement de Patrimoine canadien, la galerie McMichael pourra continuer à promouvoir, à protéger et à préserver notre riche histoire autochtone. »

-- Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge

Les faits en bref

La Collection McMichael d'art canadien est l'une des plus grandes galeries d'art en Ontario. Elle est située sur un site naturel de 100 acres à Kleinburg, au nord de Toronto.

La galerie McMichael abrite une collection permanente de 6 000 œuvres canadiennes. La collection est axée sur le travail de Tom Thomson, du Groupe des Sept, et de leurs contemporains, et sur les œuvres d'artistes canadiens autochtones. Elle comprend également les archives de Kinngait, soit environ 89 000 œuvres sur papier et 104 sculptures inuites prêtées par la West Baffin Cooperative.

Le volet Accès numérique au patrimoine du Programme d'aide aux musées offre un financement aux organismes du patrimoine pour la numérisation de collections, le développement de contenu numérique et le renforcement de leurs capacités dans ces domaines.

Liens connexes

