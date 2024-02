La collectivité de Rivière-au-Renard et les entreprises affectées par le déclin de ces ressources obtiennent une aide financière de plus de 400 000 $ de DEC.

Soutenir la diversification et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 403 018 $ à la municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Gaspé. Cet appui de DEC porte notamment sur la réalisation d'une étude visant à documenter les impacts du déclin des ressources halieutiques, les honoraires professionnels, les frais de déplacement et les frais de gestion, ainsi que sur le déploiement de nouvelles pistes de diversification économique et d'un service d'accompagnement adapté aux entreprises touchées par cette situation.

La MRC de La Côte-de-Gaspé regroupe cinq municipalités. Elle a pour mandat de faciliter les services et la gestion des décisions régionales. Elle offre un soutien au développement culturel, économique, rural et social notamment grâce à la prestation de services conseils et à divers programmes d'aide financière. L'aide de DEC permettra à la MRC de mobiliser différents intervenants socioéconomiques afin d'appuyer les entreprises affectées par le déclin des industries de la pêche à la crevette et au turbot. Elle pourra ainsi leur offrir des services d'experts-conseils adaptés à leurs besoins spécifiques. Cet accompagnement sera offert à tous les pêcheurs et toutes les usines de transformation du Québec touchés par les baisses de capture de la crevette et du turbot, via la MRC de La Côte-de-Gaspé. Le projet permettra aussi d'établir des stratégies de développement et de diversification pour le secteur de Rivière-au-Renard.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Assurer la prospérité des collectivités est l'une des priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi DEC appuie les efforts de croissance et de diversification des entreprises du secteur de la pêche à la crevette et au turbot qui traversent présentement une période difficile. J'aimerais féliciter la MRC de La Côte-de-Gaspé pour son travail dans la réalisation de ce projet, essentiel pour la collectivité de Rivière-au-Renard et pour toute l'industrie. Il permet d'assurer le maintien de bons emplois et de préserver la vitalité économique de toute la région. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes dans une période de crise qui affecte plusieurs de nos entreprises et notre économie en général. Notre MRC est proactive en matière de recherche de solutions durant cette période. Nous remercions Développement économique Canada pour les régions du Québec de prêter mainforte en octroyant cette aide financière. »

Daniel Côté, préfet, MRC de La Côte-de-Gaspé

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

