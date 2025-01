DEC accorde des contributions financières totalisant près de 300 000 $ à Club Lac Ste. Marie et Kaza chalets & spa S.E.N.C.

KAZABAZUA, QC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises et les organismes pour qu'ils saisissent des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des contributions non remboursables totalisant près de 300 000 $.

Les appuis financiers de DEC se détaillent comme suit :

199 000 $ sont accordés à Club Lac Ste. Marie (en activité sous le nom Vélo MSM) pour bonifier un réseau de sentiers de vélo de montagne. Plus précisément, le projet consiste à ajouter quatre nouveaux sentiers et à en prolonger un autre. Il a aussi pour but de restaurer sept sentiers et d'améliorer les infrastructures d'accueil.





99 998 $ sont accordés à Kaza chalets & spa S.E.N.C. pour le démarrage d'une entreprise haut de gamme du secteur de l'hébergement touristique. Les principales activités prévues sont la construction de trois minichalets et l'aménagement d'une expérience thermale avec l'ajout de bains froid et chaud et d'un sauna.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Promouvoir l'innovation et la croissance économique dans toutes les régions du pays est une priorité pour notre gouvernement. C'est dans cet esprit que nous appuyons des projets porteurs d'entreprises comme Club Lac Ste. Marie et Kaza chalets & spa, situées dans la belle région de l'Outaouais. Cette collaboration avec différents acteurs de l'écosystème économique local contribuera au développement économique régional et bénéficiera à la communauté de la Vallée de la Gatineau. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« La prospérité économique du Québec repose sur une collaboration étroite entre les entreprises, le gouvernement et la communauté. C'est pourquoi DEC accompagne les organisations dans le développement des atouts spécifiques à leur région et dans leur transition vers l'économie de demain. En agissant ainsi, nous renforçons l'économie locale et nous favorisons la vitalité de toutes nos communautés. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Annoncé dans le budget de 2023, le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est un élément clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et est doté d'un budget de 108 M$ à l'échelle du Canada. Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026.





DEC entretient une étroite collaboration avec le gouvernement du Québec et travaille de près avec les acteurs du milieu, comme les associations touristiques régionales et sectorielles (ATR et ATS), afin que son soutien soit complémentaire aux mesures existantes.





Au Québec, le PCT dispose d'une enveloppe de 21,1 M$ en aide financière. Il s'inscrit dans le Programme de développement économique du Québec de DEC, qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

