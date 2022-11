La PME du Nord-du-Québec bénéficiera d'une aide financière de plus de 100 000 $ de DEC afin d'accélérer le virage vert et le développement durable dans les régions du Québec.

CHAPAIS, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert. C'est pourquoi la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge annonce aujourd'hui une contribution remboursable de 115 190 $ à BoreA Canada pour la construction d'un édifice multifonctionnel.

Cet appui de DEC permettra aussi à la PME d'acquérir et d'installer des équipements de production spécialisés en vue d'améliorer sa productivité et ses capacités de production, tout en réduisant son impact environnemental.

BoreA Canada se spécialise dans la production d'huiles essentielles et d'hydrolats en vrac de qualité biologique, authentique et écoresponsable. Ses activités sont déjà basées sur une économie circulaire qui valorise les résidus forestiers et le transfert des restes de production à une usine de cogénération. Son procédé actuel d'extraction breveté permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 60 % comparativement au procédé standard. Avec la réalisation du projet, BoreA Canada pourra augmenter sa production tout en voyant sa réduction des émissions de GES passer à 85 %.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Pour ce faire, il mise sur des programmes et services adaptés qui accélèrent la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

Citations

« La crise climatique est notre plus gros défi. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie l'entreprise de Chapais qui met en valeur la forêt boréale, sa durabilité et qui a adopté un modèle basé sur l'économie circulaire. Félicitations à toute l'équipe de BoreA Canada pour la poursuite de ce virage vert! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce à notre nouveau bâtiment, nous pourrons acheter et installer des équipements spécialisés qui nous permettront d'augmenter notre productivité, tout en réduisant notre impact environnemental. Et c'est exactement ce que BoreA Canada tente de faire depuis ses débuts : produire et offrir des produits de qualité, authentiques, fabriqués dans le plus grand respect de la nature et de l'environnement. Ces améliorations à nos procédés et installations sont possibles en partie grâce à la contribution de DEC. »

Jean-Claude Villeneuve, président, BoreA Canada

Faits en bref

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada.

Le discours du Trône de 2021 confirme que la lutte contre les changements climatiques et la transition écologique sont des priorités du gouvernement du Canada.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

