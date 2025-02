Le gouvernement du Canada soutient trois projets de la Compagnie Théâtre Créole de Montréal

MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Les arts et la culture nous inspirent et nous rassemblent. Ils rendent nos communautés plus dynamiques et offrent aux artistes et aux organismes une plateforme pour exprimer leurs différentes réalités de façon créative et significative. Durant le Mois de l'histoire des Noirs, il est particulièrement important de reconnaître et de souligner la contribution des artistes, créateurs et leaders culturels noirs au Canada qui enrichissent le patrimoine que nous partageons.

C'est dans cet esprit que Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 120 500 $ à la Compagnie Théâtre Créole pour la réalisation de 3 projets. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Les 3 projets financés sont les suivants : le Festithéâtrecréole (53 400 $), Absolument Femmes (28 300 $) et le Festival Théâtre Communauté des Noirs (38 800 $).

En plus de célébrer le riche patrimoine des personnes noires au Canada, ces projets donnent la chance aux artistes de faire connaître leurs histoires et de joindre un public diversifié.

Notre gouvernement accorde ces fonds par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Ce programme appuie la présentation de rendez-vous culturels locaux, encourage l'expression artistique et favorise des récits inclusifs à travers le Canada.

Citations

« L'histoire des communautés noires fait partie intégrante de l'histoire du Canada, et les arts nous permettent de mettre en lumière son apport inestimable. Grâce à son engagement à promouvoir les artistes créolophones et leur patrimoine diversifié, la Compagnie Théâtre Créole contribue à dynamiser notre scène culturelle. J'invite les Montréalaises, les Montréalais et tous les gens de passage à participer aux activités offertes par la compagnie ce mois-ci. Notre gouvernement est fier de soutenir les organismes qui célèbrent les artistes et leur donnent les moyens de partager leurs histoires. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis particulièrement fière d'annoncer cette contribution à trois projets de la Compagnie Théâtre Créole. Voilà des occasions en or de découvrir des créations artistiques de tendance créole et de s'imprégner de cette culture incroyable. À travers ces différentes activités, il est possible de voir et d'entendre des artistes, des conférenciers et des conférencières explorant l'identité des personnes noires, le droit des femmes, et bien plus encore. Bonnes découvertes! »

- Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel

« Merci au gouvernement du Canada pour son soutien depuis de nombreuses années dans plusieurs de nos projets, dont notre 7e Festival Théâtre Communauté des Noirs, qui permet aux artistes noirs d'avoir une reconnaissance pour leur travail professionnel souvent méconnu. Votre contribution leur permet de montrer leurs œuvres au grand public. En tant qu'afrodescendants francophones, il est important pour nous de faire usage du théâtre comme miroir de nos amours, réflexions, regrets et visions. Merci! »

- Nerlande Gaetan, coordonnatrice, Compagnie Théâtre Créole

Les faits en bref

Le Festithéâtrecréole, qui s'est déroulé du 31 octobre au 10 novembre dernier, est un festival organisé autour de la Journée internationale des langues et cultures créoles. La conception de ce festival s'inscrit dans un souci d'encourager les jeunes créolophones à faire du théâtre qui reflète leur culture ancestrale, ainsi que la mixité avec la culture canadienne.

Absolument Femmes, qui aura lieu du 7 au 9 mars prochains, est un espace de réflexion autour des avancées du respect des droits des femmes et de promotion des réalisations artistiques et culturelles des femmes. Ateliers, expositions, causeries, Absolument Femmes réunit et fait rayonner des femmes noires artistes, artisanes, entrepreneures, mères, afin de pallier le manque de représentativité des femmes noires dans le domaine des arts et de la culture.

Le Festival Théâtre Communauté des Noirs, qui se tiendra du 28 février au 27 mars 2025, est un projet de développement d'activités culturelles et artistiques qui s'inscrit dans la mouvance du Théâtre noir au Canada. Des acteurs, metteurs en scène et conférenciers explorent l'identité des personnes noires et ses multiples facettes. Ce festival met en évidence les auteurs contemporains en présentant des œuvres théâtrales, des lectures scéniques, des causeries et des expositions d'œuvres portant sur la thématique choisie.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local.

