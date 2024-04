L'entreprise d'économie de partage en ligne de Gatineau obtient une aide financière de 300 000 $ de DEC.

GATINEAU, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 300 000 $ à Aidexpress. Cet appui de DEC a permis à l'entreprise d'économie de partage d'automatiser son processus d'affaires et de mettre en œuvre une stratégie de commercialisation pour sa plateforme de demandes en santé et bien-être à domicile.

Aidexpress se spécialise dans l'offre de services à la maison de différents types de professionnels de la santé, de services sociaux et d'aidants à domicile. L'entreprise a créé une plateforme qui permet d'établir des liens entre travailleurs qualifiés et personnes âgées et/ou en perte d'autonomie ayant besoin d'aide et de soins pour vivre en toute sécurité à la maison. La contribution de DEC a porté sur les honoraires professionnels ainsi que sur les frais de publicité et de promotion de sa plateforme technologique novatrice. Cette aide visait l'amélioration de la productivité et une augmentation des ventes d'Aidexpress au Québec et au Canada.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à croître et à innover, et c'est pourquoi je suis ravie du soutien de DEC au projet d'Aidexpress. Son apport à la santé et au maintien à domicile des aînés de la région de l'Outaouais est indéniable! Nul doute que le succès de ce beau projet rejaillira non seulement sur la région, mais éventuellement sur d'autres régions du Québec et du Canada également. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Aider les entreprises à croître et à innover pour qu'elles puissent renforcer leur compétitivité est au cœur de nos priorités. Grâce à l'aide financière de DEC, Aidexpress peut continuer à innover dans la prestation de services de soins à domicile aux aînés et consolider sa position dans le domaine. Cet appui bénéficie à toute la région de l'Outaouais et permet à Aidexpress d'élargir ses services au Québec et au Canada. Elle peut ainsi devenir la référence dans le marché grandissant des soins à domicile. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'impact de DEC sur notre croissance a été indéniable, nous permettant non seulement de multiplier par quatre nos heures de service, mais aussi de nous faire connaître à travers la province et en Ontario. »

Richard Mercier, chef de la direction, Aidexpress

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

