Les quatre organisations bénéficiaires sont : Le Québec maritime, Hôtel Universel Rivière-du-Loup, Société Duvetnor et Corporation de développement de Lac-des-Aigles.

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - L'industrie touristique est essentielle au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a profité de sa présence dans le Bas-Saint-Laurent pour annoncer des investissements de DEC à des organisations du secteur touristique de l'Est-du-Québec.

Ainsi, des appuis totalisant 6 943 458 $ ont été accordés à quatre organisations, soit Le Québec maritime, l'Hôtel Universel Rivière-du-Loup, la Société Duvetnor et la Corporation de développement de Lac-des-Aigles. Ces aides financières permettront à ces quatre organisations de bonifier l'offre touristique dans la région ou de réaliser des activités de commercialisation hors Québec.

Un complément d'information sur les quatre projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citation

« Développer le tourisme dans les régions du Québec est une priorité pour notre gouvernement. Le tourisme est une question de fierté et je suis ravie de notre appui à ces quatre organisations qui font rayonner la région auprès des visiteurs. Grâce à cette annonce, nous nous assurons non seulement de créer de bons emplois, mais aussi de stimuler la croissance économique. Félicitations pour ces beaux projets! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds de chacun des projets ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

