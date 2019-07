Le gouvernement du Canada appuie l'élargissement des marchés pour l'industrie des produits biologiques

RICHMOND, BC, le 5 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, s'est rendue à l'Université polytechnique Kwantlen pour souligner la contribution récemment annoncée de 992 131 $ à l'Association pour le commerce biologique du Canada.

Cet investissement au titre du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture aidera l'industrie à régler les problèmes d'accès aux marchés et à s'assurer que les produits biologiques canadiens demeurent concurrentiels. Le financement aidera également à créer des débouchés à l'exportation et sur le marché intérieur afin de promouvoir la marque « Canada biologique ».

Le projet comprend des activités telles que la participation à des foires commerciales, l'accueil de missions étrangères, la participation à des réunions de promotion du commerce international et la création d'une série de webinaires et d'un manuel de formation des détaillants.

Le gouvernement du Canada a également appuyé récemment un examen des normes biologiques et a fourni un soutien de programme à la Fédération biologique du Canada pour l'aider à maintenir la durabilité de l'industrie. pro

« Notre gouvernement appuie l'industrie des produits biologiques alors qu'elle continue de créer de bons emplois pour notre classe moyenne partout au pays. En favorisant le développement des marchés pour les produits biologiques, nous contribuons davantage à la croissance d'un secteur agricole canadien moderne et diversifié. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La demande pour nos produits biologiques de haute qualité augmente ici et à l'étranger. Notre gouvernement est heureux d'aider les agriculteurs et les transformateurs de produits biologiques de la Colombie Britannique et du reste du Canada à saisir le plus grand nombre possible de débouchés. »

- Joe Peschisolido, député de Steveston-Richmond Est

« Cet investissement est consacré à des programmes visant à améliorer l'intégrité biologique, l'éducation des consommateurs et de l'industrie, les accords commerciaux d'équivalence avec les marchés d'exportation de produits biologiques et la promotion du commerce afin de contribuer au succès de l'industrie biologique sur la scène nord-américaine et internationale. »

- Tia Loftsgard, directrice exécutive, Association pour le commerce biologique du Canada

À l'échelle mondiale, le marché des produits biologiques vaut environ 102,76 milliards de dollars ($US) et connaît un taux de croissance de 17,6 % par année.

La vente au détail de produits alimentaires certifiés biologiques au Canada totalise quelque 4,4 milliards de dollars par année. On compte au pays environ 4 289 producteurs certifiés de produits biologiques ou en attente de certification, lesquels occupent des terres d'une superficie totale de plus de 930 000 hectares.

totalise quelque 4,4 milliards de dollars par année. On compte au pays environ 4 289 producteurs certifiés de produits biologiques ou en attente de certification, lesquels occupent des terres d'une superficie totale de plus de 930 000 hectares. Depuis octobre 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 50 millions de dollars à l'appui du secteur biologique, son objectif étant ainsi de faciliter l'adoption de technologies novatrices, d'aider les agriculteurs biologiques et les transformateurs d'aliments biologiques à saisir des occasions sur le marché, de financer des emplois jeunesse et de mener des activités de recherche.

a investi plus de 50 millions de dollars à l'appui du secteur biologique, son objectif étant ainsi de faciliter l'adoption de technologies novatrices, d'aider les agriculteurs biologiques et les transformateurs d'aliments biologiques à saisir des occasions sur le marché, de financer des emplois jeunesse et de mener des activités de recherche. Le secteur agricole et agroalimentaire est un moteur important de l'économie canadienne et le succès du commerce biologique aidera le Canada à atteindre l'objectif ambitieux du gouvernement du Canada de faire passer les exportations de produits agroalimentaires à 75 milliards de dollars par année d'ici 2025.

à atteindre l'objectif ambitieux du gouvernement du de faire passer les exportations de produits agroalimentaires à 75 milliards de dollars par année d'ici 2025. Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Les fonds ont été versés à l'Association pour le commerce biologique du Canada au titre du volet Associations nationales de l'industrie (AIN) du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale quinquennale disposant d'un budget maximal de 121 millions de dollars qui vise à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir des débouchés sur le marché intérieur.

