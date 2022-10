L'entreprise d'Alma obtient une aide financière de plus de 2 803 000 $ de DEC.

ALMA, QC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des PME en leur permettant d'augmenter leur productivité contribue au directement au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 2 803 872 $ à Collectes Coderr. Cet appui permettra à l'entreprise d'économie sociale d'agrandir son usine et d'acquérir de l'équipement spécialisé et numérique pour accroître l'efficacité de ses activités.

Collectes Coderr une filiale du Groupe Coderr, coordonne les opérations de collecte et de transport des déchets et des matières recyclables avec pour mission de valoriser les gens en innovant dans le monde de la récupération en collaboration avec les collectivités. Depuis 40 ans, l'entreprise développe de multiples activités liées à la collecte, au démantèlement et la valorisation des matières résiduelles.

L'appui du gouvernement du Canada permettra notamment à l'entreprise, en plus d'agrandir l'usine, d'acquérir des convoyeurs pour le démantèlement des matières ainsi que des équipements spécialisés pour le recyclage de moteurs, de compresseurs, de radiateurs, de plastiques et d'autres composantes provenant entres autres d'unités réfrigérées en fin de vie.

Le projet, qui créera 10 nouveaux emplois dans la région, favorisera une économie verte en misant sur la diminution des émissions de GES par la récupération de petits appareils réfrigérants et de climatisation. Le recyclage des matières et la récupération des gaz réfrigérants, appelés halocarbures (HCFC et CFC), des appareils frigorifiques contribuent grandement à la réduction de l'enfouissement, mais surtout à la diminution des GES dans l'atmosphère.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique durable du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale comme Collectes Coderr. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Les PME font partie du plan de relance économique durable de notre gouvernement et c'est pourquoi nous les aidons à augmenter leur productivité et leur capacité de production. Le soutien de DEC au projet de Collectes Coderr est un bon exemple. Nul doute que le succès et les retombées de ce projet d'agrandissement et d'acquisition d'équipements spécialisés aideront l'entreprise d'économie sociale et ses employés à continuer de réduire la quantité de matières résiduelles et d'émissions de gaz à effet de serre. Félicitations à l'équipe de Collectes Coderr! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« C'est une grande fierté pour nous de constater que notre gouvernement et notre milieu croient en nous et en ce que nous réalisons pour les communautés. Chez Coderr, l'innovation tient une place déterminante au sein de nos stratégies en lien avec le développement de l'économie circulaire. Cet investissement, mais également la passion et le travail que le personnel de Coderr met dans l'atteinte de nos objectifs, propulsera encore une fois notre organisation vers de nouveaux sommets. De nouveaux marchés dans le domaine du réemploi, du recyclage et de la valorisation des matières s'ouvriront à nous au cours des prochaines années. Nous serons présents et prêts à l'action. »

Josée Gauthier, directrice générale, Groupe Coderr

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]