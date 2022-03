TORONTO, le 18 mars 2022 /CNW/ - Alors que le Canada travaille à se remettre de la pandémie de COVID-19, les investissements dans les infrastructures des aéroports demeurent essentiels au maintien de la sûreté, de la sécurité et de la connectivité pour les voyageurs, les travailleurs et les communautés. Les investissements du gouvernement du Canada aideront également à veiller à ce que le secteur canadien de l'aviation soit bien placé pour se remettre des répercussions de la pandémie.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un nouveau financement pour aider l'aéroport Billy Bishop de Toronto à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19. Ce financement permettra aussi d'appuyer la continuité des services aériens et les projets importants liés à l'infrastructure de transport à l'aéroport.

PortsToronto, qui détient et exploite l'aéroport Billy Bishop de Toronto, recevra plus de 14 millions de dollars pour l'aider à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19 et pour appuyer la continuité des services aériens ainsi que les projets importants liés à l'infrastructure de transport à l'aéroport.

L'aéroport recevra plus de 10,9 millions de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour :

la réfection de l'infrastructure électrique;

l'achat d'équipement de servitude au sol pour le terrain d'aviation;

la mise à niveau des systèmes de sécurité de l'aéroport;

la réfection des murs de soutènement du secteur riverain;

l'entretien de la chaussée du terrain d'aviation;

le remplacement des clôtures et des barrières de sécurité de l'aéroport.

En plus du financement de ces projets d'infrastructures, le gouvernement du Canada a versé plus de 3,1 millions de dollars à l'aéroport Billy Bishop de Toronto dans le cadre du Fonds d'aide pour les aéroports de Transports Canada. Cela aidera l'aéroport à poursuivre ses activités et la prestation de ses services essentiels aux résidents et aux travailleurs de la région du Grand Toronto et des communautés environnantes.

Citations

« Nous allons de l'avant avec le retour graduel et sécuritaire des activités du secteur de l'aviation d'une manière qui continue de favoriser la santé, la sécurité et la sûreté de tous les Canadiens. Il sera donc impératif de continuer à veiller à ce que le secteur aérien canadien reste dynamique et concurrentiel. Ces investissements cruciaux permettront à l'aéroport Billy Bishop de Toronto d'investir dans l'infrastructure et les outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation et permettre aux Canadiens de se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Cet investissement dans l'aéroport Billy Bishop de Toronto est à l'appui de nos objectifs communs, qui sont de nous remettre de la pandémie, et de rebâtir et d'atteindre nos cibles environnementales. Les investissements dans des projets d'infrastructure clés et d'action climatique permettront à l'aéroport d'être bien placé pour soutenir la relance après la pandémie dans notre région et de continuer d'être un point d'accès essentiel pour le transport vers la plus grande ville du Canada, ce qui favorise la création d'emplois, le tourisme et les échanges commerciaux dans la région du Grand Toronto. »

Gene Cabral

Vice-président directeur, PortsToronto et aéroport Billy Bishop de Toronto

Les faits en bref

Liens connexes

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, versera 571,2 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté, à la connectivité des réseaux de transport en commun, ou au dépistage et au contrôle de la COVID-19 et de ses variants.

Le Fonds d'aide pour les aéroports, lancé en mai 2021, a fourni des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Transports Canada est en ligne à www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram pour être au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Laurel Lennox, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613‑993‑0055, [email protected]