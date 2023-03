OTTAWA, ON, le 29 mars 2023 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui le soutien fédéral à 45 nouveaux projets liés à l'adoption de technologies de séchage des grains plus efficaces par des productrices et des producteurs agricoles de partout au Canada.

Il s'agit d'un investissement de jusqu'à plus de 22,2 millions de dollars dans le cadre du volet Adoption du Programme des technologies propres en agriculture (PTPA). Jusqu'à maintenant, ce programme a appuyé 99 projets de séchoir à grains au Canada, pour un montant total de 37,1 millions de dollars.

Avec 50 millions de dollars réservés pour l'achat et l'installation de séchoirs à grains plus efficaces et 10 millions de dollars réservés pour financer des initiatives de remplacement de combustible, le PTPA aide déjà des centaines de productrices et de producteurs à adopter des technologies propres qui alimenteront leurs exploitations avec de l'énergie propre.

Les fermes Geerts Ltd sont un exemple. Cette ferme familiale de 26 000 acres à Kamsack, en Saskatchewan, qui produit du canola, du blé et de l'avoine, recevra jusqu'à 2 millions de dollars pour acheter et installer un nouveau séchoir à grains et une chaudière biomasse alimentée par des déchets forestiers locaux. Ainsi, on élimine complètement l'utilisation du propane.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche, la mise au point et l'adoption de technologies propres pour aider le secteur agricole à favoriser une économie à faible intensité de carbone, tout en nourrissant une population croissante.

Citation

« Nous visons à aider les intervenants du secteur agricole canadien à innover et à adopter des technologies propres. Cet investissement dans une technologie de séchage des grains plus efficace contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et à tirer parti de la technologie pour accroître la résilience face aux changements climatiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions, le gouvernement du Canada a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Ce montant comprend 495,7 millions de dollars affectés au Programme des technologies propres en agriculture (PTPA).

a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Ce montant comprend 495,7 millions de dollars affectés au Programme des technologies propres en agriculture (PTPA). Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'ententes de contribution.

En date du 29 mars 2023, 248 projets du PTPA ont été annoncés, ce qui représente un investissement total de plus de 95 millions de dollars.

Compte tenu de la récente expansion du PTPA, on estime que les émissions de gaz à effet de serre connaîtront une baisse pouvant atteindre 0,8 mégatonne par année grâce au remplacement et à la réduction de la consommation de combustibles.

Produits connexes

Document d'information - Base de données : Projets au titre du Programme des technologies propres en agriculture au Canada

Liens connexes

Plan de réduction des émissions pour 2030

Programme des technologies propres en agriculture : volet Adoption

Programme des technologies propres en agriculture : volet Recherche et innovation

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Simon Lafortune, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-0778; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]