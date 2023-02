NAPIERVILLE, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - De passage chez G.S.P.M. Distribution inc. à Napierville, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui l'appui financier du gouvernement fédéral à quatre nouveaux projets liés à l'adoption de technologies propres par des entreprises du secteur agricole au Québec.

Financés à la hauteur de 2,7 millions de dollars dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA) - volet adoption, ces initiatives vont permettre aux productrices et producteurs de accroître leur compétitivité et réduire leur empreinte carbone.

Les nouveaux projets sont les suivants :

Entosystem inc. de Drummondville obtient jusqu'à 2 millions de dollars pour l'achat et l'installation de technologies et d'équipement écoénergétiques afin d'accroître l'efficacité de leur système de production d'engrais et d'aliments pour animaux à base d'insectes;

obtient jusqu'à 2 millions de dollars pour l'achat et l'installation de technologies et d'équipement écoénergétiques afin d'accroître l'efficacité de leur système de production d'engrais et d'aliments pour animaux à base d'insectes; La Ferme Belveau inc. de Saint-Henri-de-Lévis reçoit jusqu'à 194 614 $ pour le remplacement d'un évaporateur à huile par un évaporateur à bois à rendement élevé qui servira à la production de sirop d'érable;

La Ferme Delorme de Sainte-Brigide-d' Iberville reçoit jusqu'à 376 860 $ pour l'installation d'un nouveau séchoir à grains qui soutiendra la production de grandes cultures;

reçoit jusqu'à 376 860 $ pour l'installation d'un nouveau séchoir à grains qui soutiendra la production de grandes cultures; La Ferme Macna S.E.N.C. de Saint-François-du-lac obtient jusqu'à 106 944 $ pour l'installation d'un système de ventilation écoénergétique et un système d'éclairage à DEL dans son étable laitière.

Ces nouveaux investissements portent à 18 le nombre de projets appuyés au Québec dans le cadre du Programme des TPA, pour un montant total de 6,7 millions de dollars.

G.S.P.M. Distribution inc., qui produit des légumes-feuilles, fait partie des entreprises qui ont été soutenues l'an dernier dans le cadre du Programme. La société a reçu 846 625 $ pour installer un système d'agriculture verticale hydroponique intérieur, qui permet une production maraîchère toute l'année. Des panneaux solaires ont remplacé l'huile comme source d'énergie et la gestion de l'eau a été améliorée par la collecte de l'eau de pluie.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres pour aider le secteur agricole à favoriser une économie à faible intensité de carbone, tout en nourrissant une population croissante.

Citations

« Nous visons à aider les productrices et les producteurs canadiens à innover et à adopter des technologies propres. Les nouveaux fonds octroyés dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et à tirer parti de la technologie pour être plus résilients face aux changements climatiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Québec est un chef de file en matière d'adoption de pratiques agricoles durables. G.S.P.M. Distribution, une ferme maraîchère de chez nous, contribue à réduire les émissions du secteur agricole - et notre gouvernement est déterminé à continuer de soutenir les innovations en ce sens. »

- Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

« Merci au gouvernement du Canada d'avoir soutenu notre projet. La technologie que nous avons mise en place permet de réduire la consommation d'eau en récupérant l'eau de pluie, tandis que l'utilisation d'énergie propre permet de réduire les GES pour lutter contre les changements climatiques. De plus, l'automatisation de nos processus aide notre entreprise à contrer la pénurie de main-d'œuvre. »

- Sylvain Coallier, président de G.S.P.M. Distribution inc.

Faits en bref

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions, le gouvernement du Canada a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Ce montant comprend 495,7 millions de dollars affectés au Programme des technologies propres en agriculture (TPA).

a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en vue de réduire les émissions et de rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. Ce montant comprend 495,7 millions de dollars affectés au Programme des technologies propres en agriculture (TPA). En plus du volet Adoption, le volet Recherche et innovation du Programme des TPA appuie l'innovation préalable à la mise en marché, notamment les activités de recherche, de développement, de démonstration et de commercialisation des technologies propres en agriculture. Les demandes sont actuellement acceptées pour ce volet.

appuie l'innovation préalable à la mise en marché, notamment les activités de recherche, de développement, de démonstration et de commercialisation des technologies propres en agriculture. Les demandes sont actuellement acceptées pour ce volet. Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Compte tenu de la récente expansion du Programme des TPA, on estime que les émissions de gaz à effet de serre connaîtront une baisse pouvant atteindre 0,8 mégatonne par année grâce au remplacement et à la réduction de la consommation de combustibles.

Produits connexes

Liens connexes

