Le gouvernement du Canada souligne des investissements dans des projets sportifs au service du développement social dans les communautés autochtones du Yukon

WHITEHORSE, YT, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les communautés inuit, métisses et des Premières Nations pour édifier des communautés fortes et saines partout au pays. Le pouvoir transformateur du sport est un élément important pour y arriver.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé un investissement de 853 000 $ sur deux ans dans le cadre du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA). Ces fonds permettront de financer des activités sportives et récréatives partout au Yukon. Le secrétaire d'État a également rencontré des représentantes et représentants du Cercle sportif autochtone du Yukon, un bénéficiaire du programme SSDSCA. Il a eu l'occasion d'entendre des jeunes parler des avantages qu'ils tirent du programme et de l'importance d'avoir accès à des activités sportives et récréatives adaptées à leur culture dans leurs communautés.

Les bénéficiaires du financement au Yukon pour 2024-2026 sont les suivants :

Le Cercle sportif autochtone du Yukon (520 850 $ sur deux ans) qui pourra ainsi élargir l'accès à des activités sportives enrichissantes dans tout le territoire. Il est bénéficiaire de ce programme depuis son lancement en 2019.

(520 850 $ sur deux ans) qui pourra ainsi élargir l'accès à des activités sportives enrichissantes dans tout le territoire. Il est bénéficiaire de ce programme depuis son lancement en 2019. La Première Nation de Liard (163 000 $ sur deux ans) utilisera ces fonds pour offrir des activités récréatives en plein air en fonction des suggestions des membres de la communauté.

(163 000 $ sur deux ans) utilisera ces fonds pour offrir des activités récréatives en plein air en fonction des suggestions des membres de la communauté. Le village de Teslin (29 000 $) organisera un camp multisports pour les jeunes, qui comprendra l'hébergement de jeunes venant d'autres communautés.

(29 000 $) organisera un camp multisports pour les jeunes, qui comprendra l'hébergement de jeunes venant d'autres communautés. Le Conseil des Premières Nations du Yukon (140 600 $ sur deux ans) offrira des programmes complets qui combinent le développement des compétences sportives, des activités traditionnelles ainsi que de l'éducation en santé et bien-être. Ces programmes sont spécialement conçus pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, et ils répondent aux enjeux établis dans les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Patrimoine canadien accepte actuellement les demandes au programme SSDSCA pour les deux prochaines années (2026-2028). Les projets financés seront conçus et dirigés par des organismes autochtones et des membres de la communauté autochtone afin qu'ils atteignent leurs objectifs de développement social, y compris offrir des options pour remplacer les comportements à risque et accroître les possibilités d'éducation et d'emploi.

Depuis le lancement du programme en 2019, des centaines de communautés autochtones ont tiré profit de projets sportifs financés partout au pays et continuent d'en profiter.

Citations

« J'ai vu comment les programmes sportifs dirigés par les Autochtones peuvent transformer les communautés, en offrant à des personnes de tous âges la possibilité de faire du sport, de créer des liens et de s'épanouir. Le gouvernement du Canada est fier de collaborer avec des partenaires autochtones comme le Cercle sportif autochtone du Yukon afin d'investir dans des programmes qui autonomisent les jeunes et les communautés autochtones grâce au pouvoir du sport. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Depuis de nombreuses années, le programme de financement SSDSCA représente l'un des appuis essentiels du Cercle sportif autochtone du Yukon. Par son caractère unique, il soutient des initiatives sportives à forte valeur culturelle, met en lumière la dimension sociale du sport et contribue à assurer le développement et la pérennité du réseau sportif autochtone. »

- Gaël Marchand, directeur général, Cercle sportif autochtone du Yukon

Les faits en bref

Le programme SSDSCA appuie les efforts que déploient les peuples autochtones pour être plus actifs et en meilleure santé, et les aide à pratiquer des activités physiques adaptées à leur culture.

Le programme SSDSCA vise à susciter des résultats positifs dans les domaines de la santé, de l'éducation, des comportements à risque ou de l'employabilité, conformément aux enjeux énoncés dans les appels à l'action 7, 19 et 38 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, ainsi qu'aux appels à la justice 3.1 et 7.3 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le financement de la première composante du programme SSDSCA est offert chaque année aux 13 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone et au Cercle sportif autochtone afin de leur permettre de développer des programmes sportifs communautaires. La date limite pour soumettre les demandes de financement est le 17 novembre 2025.

Le financement de la deuxième composante est offert chaque année aux gouvernements et communautés autochtones, et à d'autres organismes autochtones sans but lucratif qui ont des projets qui font la promotion du sport et des loisirs dans les communautés autochtones. La date limite pour soumettre les demandes de financement est le 24 septembre 2025.

Le financement de la troisième composante est offert chaque année aux gouvernements et communautés autochtones, et à d'autres organismes autochtones sans but lucratif qui appuient spécifiquement des projets sportifs et récréatifs destinés aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. La date limite pour soumettre une demande de financement est le 6 octobre 2025.

