OTTAWA, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - La violence familiale et fondée sur le genre peut avoir des effets dévastateurs sur la santé physique et mentale des survivants et des conséquences durables pour les familles, les individus, les communautés et la société dans son ensemble. Elle peut avoir des conséquences à long terme sur les personnes survivantes, notamment sur leurs relations et leur santé mentale et physique. Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer toutes les personnes survivantes de violence familiale, de même qu'à protéger la santé et la sécurité des personnes à risque, y compris les jeunes et les membres des communautés 2ELGBTQI+.

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui plus de 1,6 million de dollars pour quatre projets visant à prévenir et à combattre la violence contre les jeunes 2ELGBTQI+ au moyen de travail direct avec les jeunes et leurs familles, de même qu'avec des professionnels et des fournisseurs de services.

L'Université Trent reçoit une somme de 403 741 $ sur trois ans pour créer et évaluer un programme d'études interactif visant à lutter contre les stéréotypes basés sur le genre et les comportements nocifs qui leur sont liés. Le projet permettra de joindre jusqu'à 600 parents, personnes qui s'occupent d'enfants et de jeunes, professionnels de la santé et pédagogues, tant en ligne qu'en personne à divers endroits de la région de Peterborough , d' Oshawa et de Belleville en Ontario . Le but global de ce projet est de favoriser des milieux sains pour les enfants et les jeunes 2ELGBTQI+ grâce à une réduction des méfaits et des préjudices connexes auxquels ils font face au sein de leurs familles et des collectivités.

Les Central Toronto Youth Services reçoivent une somme de 400 000 $ sur quatre ans pour mettre au point et diriger une communauté de pratique pour les professionnels et les fournisseurs de services de divers organismes de partout au Canada qui font du travail axé sur les familles avec des enfants et des jeunes 2ELGBTQI+. Ce réseau de soutien formé de travailleurs et d'alliés organisera aussi des activités d'apprentissage comme des webinaires et créera des ressources conçues pour soutenir les demandes de modification de politiques et de pratiques à l'appui de la défense des droits des personnes 2ELGBTQI+.

Citations

« Tout le monde mérite de vivre en sécurité et sans subir de violence, mais ce n'est pas une réalité pour bien des gens. Nous savons que le stress et l'isolement liés à la pandémie de COVID-19 ont encore accru le risque de violence familiale et de violence fondée sur le genre, en particulier pour les jeunes 2ELGBTQI+. Les projets annoncés aujourd'hui aideront les parents et les soignants à établir et à maintenir des relations saines et sûres avec leurs enfants et adolescents 2ELGBTQI+. Nous nous engageons à réduire l'incidence de la violence familiale et fondée sur le genre, à fournir des garanties et un soutien à ceux qui en ont besoin et à créer des communautés plus inclusives. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La lutte contre la violence familiale et fondée sur le genre est une priorité absolue pour notre gouvernement. Il est tout aussi important de mieux faire connaître la façon dont la violence est de plus en plus répandue dans les communautés sous-représentées comme la communauté 2ELGBTQI+. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de soutenir les jeunes de la communauté 2ELGBTQI+ qui risquent d'être victimes de violence et d'offrir des ressources préventives pour les aider, ainsi que leurs parents, les personnes qui s'occupent d'eux et les communautés. Ces programmes d'intervention fourniront les outils nécessaires pour réduire les effets de la violence familiale et fondée sur le genre et renforcer la sécurité des jeunes de la communauté 2ELGBTQI+ dans l'ensemble du Canada. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

La stigmatisation par la famille, les communautés et les partenaires intimes contribue à alourdir le fardeau de la violence familiale pour les personnes 2SLGBTQI+.

Les données de l'Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés démontrent que les personnes ayant une orientation sexuelle qui diffère de l'hétérosexualité ont plus de chance de rapporter des expériences de maltraitance pendant l'enfance, comparativement aux personnes hétérosexuelles.

L'Enquête canadienne sur la santé des jeunes trans ou non binaires de 2019, menée auprès de 1 519 jeunes âgés de 14 à 25 ans, a démontré que près du quart des jeunes ne se sont pas souvent sentis en sécurité dans leur maison et 1 jeune sur 10 a subi de la violence physique de la part d'un membre de sa famille dans le passé.

Le gouvernement du Canada est résolu à faire progresser les droits et à favoriser l'égalité des personnes aux deux esprits, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées et d'autres identités sexuelles ou identités de genre (2ELGBTQI+) au Canada au moyen du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, qui a été annoncé il y a plus d'un an en date du 28 août 2022.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

