OTTAWA, ON, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Les vaccins sauvent des vies et aident à prévenir et à contrôler la propagation de graves maladies infectieuses. Pour protéger les Canadiens contre la COVID-19 et d'autres maladies, le gouvernement du Canada s'assure d'inspirer la confiance des Canadiens à l'égard de la vaccination en amplifiant l'accès à des renseignements fiables, exacts et à jour au sujet des vaccins.

Nous devons veiller à ce que tous les Canadiens comprennent la protection que les vaccins leur offrent, à eux ainsi qu'à leurs êtres chers et à leurs communautés, tout particulièrement depuis le lancement de la vaccination à l'échelle du pays. La ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de plus de 64 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) pour aider des partenaires de tout le pays à inciter les gens à se faire vacciner contre la COVID-19.

De cette somme, 30,25 millions de dollars sont versés à des projets communautaires pour accroître la confiance de la population dans les vaccins et combler les lacunes sur le plan des connaissances, des attitudes et des impressions liées à la vaccination. Ces fonds serviront à créer des outils adaptés et ciblés ainsi que des ressources éducatives visant à accroître la sensibilisation et la confiance du public en ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19. Les sommes versées serviront également à appuyer les membres et les dirigeants des collectivités dans leurs efforts pour renforcer la confiance dans les vaccins et éliminer les obstacles à l'accès et à l'acceptation dans les collectivités.

Vous faire vacciner vous protège. Le gouvernement du Canada reconnaît que certains Canadiens ont des questions au sujet des vaccins. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada s'associe à des organisations de la santé et à des experts alliés de la santé pour élaborer des ressources qui répondront à ces questions et qui favoriseront la compréhension des vaccins contre la COVID-19 et la confiance à leur égard.

L'annonce d'aujourd'hui comprend également un financement de 32,5 millions destinés aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour renforcer leurs registres de vaccination électroniques et améliorer le suivi de l'utilisation des vaccins partout au Canada. Chaque province et territoire recevra jusqu'à 2,5 millions de dollars d'ici mars 2023.

Le gouvernement fédéral poursuit son travail avec les dirigeants autochtones, les experts, les conseillers, les fabricants et d'autres partenaires de la santé afin de répartir, de distribuer et d'administrer de la manière la plus efficiente, la plus équitable et la plus rapide possible des vaccins sûrs et efficaces pour tous ceux qui choisissent de se faire vacciner.

« La vaccination est un moyen crucial et efficace de protéger les Canadiens et de freiner la propagation de la COVID-19. En collaboration avec nos partenaires, nous nous assurerons que les Canadiens ont accès aux plus récents renseignements sur les endroits où se faire vacciner et sur le calendrier de vaccination, et aussi sur les raisons favorisant l'utilisation des vaccins. Avec nos partenariats, nous veillons à ce que les Canadiens fassent, en toute confiance, des choix éclairés en ce qui concerne la vaccination pour eux et pour leur famille. C'est en augmentant l'utilisation et l'acceptation des vaccins que nous collaborons à protéger les plus vulnérables. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Tous les Canadiens ont droit à une chance de jouir d'une santé optimale. Pour cela, ils doivent notamment avoir accès à des renseignements crédibles sur la vaccination et avoir la possibilité de s'entretenir ouvertement avec les fournisseurs de soins de santé. D'une aide inestimable, les médecins, les infirmières, les sages-femmes et autres professionnels de la santé, ainsi que les dirigeants communautaires, mettent en commun leurs connaissances pour nous aider à assurer la sécurité de tous, surtout en période de pandémie. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

En 2016, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 25 millions de dollars en subventions et en contributions sur une période de cinq ans pour améliorer les taux de couverture vaccinale au Canada . Cette enveloppe comprenait environ 3 millions de dollars par année sur cinq ans (2016-2021) versés au FPI pour appuyer des partenaires du domaine de la santé partout au Canada dans leurs efforts à cette fin.

s'est engagé à verser 25 millions de dollars en subventions et en contributions sur une période de cinq ans pour améliorer les taux de couverture vaccinale au . Cette enveloppe comprenait environ 3 millions de dollars par année sur cinq ans (2016-2021) versés au FPI pour appuyer des partenaires du domaine de la santé partout au dans leurs efforts à cette fin. Du versement total, 1,3 million de dollars ont déjà été versés à certains partenaires pour l'élaboration de ressources sur la COVID-19 et pour la promotion de l'acceptation et de l'utilisation des vaccins contre cette maladie. L'Association de la santé publique de la Colombie-Britannique, l'Association canadienne des sages-femmes, la Société canadienne de pédiatrie, la Régie de la santé de la Saskatchewan , la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada ainsi que les gouvernements du Yukon , du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest figurent au nombre des bénéficiaires.

, la Société des obstétriciens et gynécologues du ainsi que les gouvernements du , du et des Territoires du Nord-Ouest figurent au nombre des bénéficiaires. Le FPI a financé 21 projets visant à améliorer l'accès à la vaccination et à accroître l'utilisation des vaccins, notamment, de la formation spécialisée offerte aux professionnels de la santé pour les aider à conseiller les femmes enceintes ou en âge de procréer au sujet de la vaccination, la création de systèmes électroniques de rappel de vaccination et la mise au point d'une application de suivi des vaccinations sur téléphone intelligent. Pour une description complète des projets, voir : Projets financés par le FPI.

Le FPI a financé des projets menés dans huit provinces et trois territoires et par plusieurs acteurs nationaux, notamment l'Association de la santé publique de la Colombie-Britannique, l'Association canadienne des sages-femmes, la Société canadienne de pédiatrie et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada .

. Un appel de propositions ouvert sera lancé le 2 février 2021. Pour de plus amples renseignements sur l'objectif du financement et la procédure de présentation d'une demande dans le cadre de cet appel, voir : Fonds de partenariat d'immunisation : Accroître la confiance, à l'égard des vaccins contre la COVID-19, leur acceptation et leur adoption

L'hésitation face à la vaccination est un sujet complexe en raison de divers facteurs qui émoussent la confiance à l'égard des vaccins. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec des spécialistes en sciences sociales, les provinces, les territoires et des organisations partenaires pour approfondir ses connaissances sur les raisons derrière cette hésitation. Chaque année, le gouvernement du Canada investit 18 millions de dollars au volet des vaccins pour la surveillance, la promotion, les directives, la formation et la sensibilisation.

