MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW/ - De nombreux Canadiens sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais certains groupes de Canadiens font face à des défis uniques en matière de santé mentale en raison du racisme, de la discrimination, du statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale. Alors que les Canadiens continuent d'appuyer les mesures de santé publique, une conséquence imprévue a été que 40 % des Canadiens ont déclaré une dégradation de leur santé mentale. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à promouvoir une santé mentale positive pour tous, particulièrement pendant cette période difficile en raison de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 800 000 $ en santé mentale pour deux organismes afin de promouvoir la santé mentale et le bien-être dans nos collectivités, et d'aborder l'équité en santé en s'attaquant aux défis et aux obstacles systémiques auxquels font face les jeunes Canadiens noirs.

S'inspirant des programmes de justice alternative pour les Autochtones, le premier projet - Justice Hoodistique - élaborera un programme qui offrira un programme de justice alternative et réparatrice pour les jeunes noirs de Montréal, âgés de 12 à 25 ans, accusés d'une infraction criminelle. Le projet s'adressera également aux familles et aux proches des accusés et des victimes. Le projet, bien qu'il soit axé sur la justice réparatrice locale, sera mis à l'essai en vue d'être élargi à l'ensemble du Québec et de la Nouvelle-Écosse, et les leçons apprises seront partagées pour servir de modèle dans d'autres administrations au Canada.

Le programme de mieux-être des jeunes d'Aspire for Higher est un programme de promotion de la santé après l'école de 12 semaines à Brampton, en Ontario. Au cours des deux prochaines années, un groupe de jeunes âgés de 15 à 34 ans sera formé à titre d'animateurs et de mentors. Ces animateurs participeront à des séances de basketball sur le terrain et à des séances d'apprentissage en classe où ils apprendront un programme d'études fondé sur des données probantes et adapté à leur culture, qui comprend de l'information relative à la santé mentale dans une optique de racisme anti-Noir. Ils mettront ensuite en œuvre le programme trois fois par semaine auprès de trois groupes de jeunes hommes noirs âgés de 12 à 14 ans.

« Tous les Canadiens méritent des chances égales de s'épanouir, peu importe leur origine, leur culture, leur religion, leur statut socioéconomique, leur langue ou la couleur de leur peau. Les projets annoncés aujourd'hui fournissent aux jeunes Canadiens noirs, à l'échelle communautaire, des outils dont ils ont besoin pour faire face au racisme et à la discrimination systémiques et les comprendre, pour maintenir et améliorer leur santé mentale et pour acquérir les compétences nécessaires afin d'être des leaders dans leur collectivité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Le financement annoncé aujourd'hui a été distribué dans le cadre du programme Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires de l'Agence de la santé publique du Canada .

de l'Agence de la santé publique du . Le financement d'aujourd'hui, pouvant atteindre 400 000 $ pour chaque projet, appuie les programmes communautaires de promotion de la santé mentale, dans le but d'accroître l'équité en santé et de tenir compte des déterminants sous-jacents de la santé. Il appuie également l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de santé mentale pertinents sur le plan culturel pour les Canadiens noirs.

Les Canadiens noirs représentent près de 10 % de la population carcérale, alors qu'ils représentent moins de 3 % de la population canadienne. À Montréal, les Canadiens noirs sont arrêtés de quatre à cinq fois plus souvent par la police que les Canadiens blancs.

Hoodistique est dérivé du terme « hood », ou quartier, et du terme « holistique », qui place les jeunes noirs au centre du processus.

