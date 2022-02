Approfondir les connaissances, sensibiliser les gens et renforcer les capacités

TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Bien que de nombreux Canadiens soient aux prises avec des problèmes de santé mentale, certains groupes doivent faire face à des difficultés particulières en matière de santé mentale en raison du racisme systémique, de la discrimination, de leur situation socioéconomique ou encore de l'exclusion sociale. En outre, la pandémie de COVID-19 a détérioré et exacerbé de façon disproportionnée la santé mentale des membres de ces communautés méritant l'équité.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un investissement de 800 000 $ dans deux projets portant sur le soutien en santé mentale pour les Canadiens noirs. Les deux projets traduisent une volonté d'approfondir les connaissances sur la santé mentale, les inégalités et les déterminants sociaux de la santé dans les communautés noires. Grâce à ces connaissances, nous serons mieux à même d'élaborer des approches efficaces et adaptées sur le plan culturel pour appuyer la santé mentale.

L'Institut Harriet Tubman de l'Université York reçoit 400 000 $ pour analyser le racisme dans le milieu universitaire, observer la santé mentale des étudiants universitaires noirs et concevoir des outils pertinents pour les aider. Pour ce faire, un programme de recherche appliquée qui tirera parti de l'expertise des services sociaux et de santé offerts à l'échelon local ainsi que du milieu dans lequel les étudiants universitaires noirs étudient sera mis en œuvre. Ce projet, qui met l'accent sur les besoins des communautés et sur l'équité à l'endroit du public cible, s'inscrit dans une démarche de lutte contre le racisme envers les Noirs et ses manifestations au sein des établissements postsecondaires.

Situé dans la région du Grand Toronto, le Centre de santé communautaire TAIBU reçoit 400 000 $ pour créer un réseau national de connaissances à l'appui du Fonds pour la santé mentale des communautés noires du gouvernement du Canada. La création d'un espace central pour la mutualisation des connaissances permettra de renforcer les capacités des communautés noires en améliorant les connaissances sur la santé mentale, les inégalités et les déterminants sociaux de la santé, ainsi que sur les stratégies adaptées à la culture. Ce projet vise à faire prendre conscience d'un point de vue afrocentrique et à susciter un changement de politique et de pratique positif ayant une incidence sur la santé mentale et le bien-être des Canadiens noirs.

« Les communautés noires doivent faire face à des défis et des obstacles systémiques évidents au Canada, et notre gouvernement s'efforce d'y remédier. Les deux projets annoncés aujourd'hui permettront non seulement d'approfondir les connaissances sur la santé mentale et les déterminants sociaux de la santé dans les communautés noires, mais aussi de mieux faire connaître les besoins en matière de stratégies efficaces et adaptées sur le plan culturel pour appuyer la santé mentale. En renforçant les capacités à l'échelle locale partout au Canada, ces projets contribueront à offrir les ressources dont ont besoin les Canadiens noirs aux prises avec des problèmes de santé mentale à obtenir le soutien dont ils ont besoin auprès de fournisseurs de services appropriés. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Depuis longtemps, l'accès des communautés noires aux services de soutien en santé mentale est limité. Il s'agit d'un problème sur lequel nous devons nous pencher immédiatement, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours. Les projets annoncés aujourd'hui viendront renforcer les services de soutien en santé mentale destinés aux Canadiens noirs et aux jeunes Canadiens noirs et créeront un milieu favorable pour des résultats favorables en matière de santé mentale. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les différences de résultats en matière de santé existent et sont fonction de caractéristiques telles que le sexe, la race, la classe sociale et les capacités. Cette réalité appelle à une transformation de l'approche "taille unique" par le biais de cadres d'équité en santé. Je suis reconnaissante de diriger un projet pancanadien qui fait la promotion de la santé mentale des étudiants noirs et qui développe les connaissances sur leurs déterminants sociaux de santé. En faisant la promotion de leur santé mentale, ce programme de l'ASPC renforcera leur participation pour construire un pays plus inclusif où les générations présentes et futures pourront vraiment s'épanouir. »

Dre Agnès Berthelot-Raffard

Professeure adjointe, École de politiques et de gestion de la santé, et membre du comité exécutif, Institut Harriet Tubman, Université York

« Le Centre de santé communautaire TAIBU reconnaît l'engagement du gouvernement du Canada à l'endroit de la lutte contre les répercussions du racisme anti-Noirs sur la santé mentale et le bien-être des Canadiens noirs. Nous sommes très heureux de collaborer avec toutes les agences qui participent à l'Initiative intitulée Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires, et qui forment un réseau de mobilisation des connaissances qui sera crucial pour influencer les politiques et les pratiques de soutien des membres des communautés noires. Savoir, c'est pouvoir, donc notre projet unique en son genre sera fondé sur des modes afrocentriques de perfectionnement des connaissances, de synthèse et de mobilisation. Amandla Olwazi! (La force du savoir) »

Liben Gebremikael

Directeur général, Centre de santé communautaire TAIBU

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué dans le cadre de l'initiative « Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires » de l'Agence de la santé publique du Canada. Les investissements effectués au titre du Fonds visent à appuyer les programmes communautaires de promotion de la santé mentale afin de favoriser l'équité en santé et d'agir sur les déterminants sous-jacents de la santé.

Les déterminants sociaux de la santé représentent les grands facteurs sociaux et économiques qui influencent les résultats de santé. Il s'agit des conditions dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que l'ensemble des forces et des systèmes qui déterminent les conditions de vie quotidienne, dont les politiques et systèmes économiques, les programmes de développement, les normes sociales, les politiques sociales et les régimes politiques.

L'Institut Harriet Tubman est un centre de recherche interdisciplinaire à l'Université York consacré à l'Afrique et à sa diaspora. L'Institut s'emploie à promouvoir une meilleure compréhension du parcours des Noirs en Afrique et dans le monde entier.

Le Centre de santé communautaire TAIBU fournit des soins de santé primaires et des services connexes aux populations noires de la région du Grand Toronto. Les services sont offerts selon une approche tenant compte de l'intersectionnalité, axée sur l'équité et l'affirmation culturelle, et qui favorise le mieux-être global, l'éducation sanitaire et la prévention.

