Les projets appuieront les familles ayant fait l'objet de violence, celles qui en vivent actuellement et celles qui sont à risque de violence.

TORONTO, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La violence familiale et la violence fondée sur le genre sont de graves problèmes de santé publique. Elles ont une forte corrélation avec les préoccupations relatives à la santé mentale et peuvent avoir des conséquences durables pour les personnes survivantes et les gens qui les entourent. Elles touchent des familles de partout au pays et incluent différentes formes de violence physique et psychologique, et de négligence. Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer toutes les personnes survivantes de violence familiale et de violence fondée sur le genre, de même qu'à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes à risque.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui un financement de plus de 3,5 millions de dollars échelonnés sur quatre ans, à l'appui de quatre initiatives déployées à Toronto. Ces projets favoriseront le bien-être mental et physique des personnes victimes ou susceptibles de subir de la violence familiale et de violence fondée sur le genre.

L'organisme Access Alliance recevra 799 088 $ afin de mettre en œuvre et d'évaluer l'initiative de carrefours d'arts expressifs pour la vie Hubs of Expressive Arts for Life (HEAL), un programme de prévention de la violence familiale axé sur les arts pour joindre les nouveaux arrivants. Les carrefours offriront aux personnes qui font l'objet de violence familiale ou qui sont à haut risque de violence familiale des communautés et des lieux sûrs et propices au soutien, à la guérison et au renforcement de la résilience.

L'organisme Canadian Mothercraft Society recevra 878 010 $ pour poursuivre la mise à l'essai de ses interventions collectives destinées aux mères et aux enfants ayant fait l'objet de violence dans une relation et étendre leur portée dans 15 collectivités de partout au Canada. Le but est d'aider les mères faisant l'objet de violence familiale à comprendre les répercussions de cette violence sur leurs compétences parentales et le développement de leurs enfants, tout en renforçant leur estime de soi et en améliorant leurs compétences parentales ainsi que relationnelles saines.

L'organisme Young Women's Christian Association (YWCA) de Toronto recevra 451 962 $ afin de mettre en œuvre et d'évaluer deux programmes sur 11 semaines axés sur les arts expressifs (Here to Help [ici pour aider] et Warrior's Journey [chemin des guerriers]) avec l'aide d'enfants de 4 à 16 ans et de leurs mères ayant fait l'objet de violence conjugale. Les tuteurs et leurs enfants se verront offrir un plus grand nombre d'outils pour exprimer leur personnalité et s'autonomiser en vue de mieux gérer leurs émotions, de renforcer leur résilience et d'élaborer de nouvelles manières de s'adapter aux effets de leur exposition à la violence familiale, de même que pour réduire le risque de nouveau traumatisme.

L'organisme Women's Centre for Social Justice recevra 1 391 644 $ pour mettre en œuvre et évaluer un programme visant à améliorer la santé et le bien-être des survivantes de violence conjugale ayant subi un traumatisme cérébral. Étant donné sa population cible particulière, ce projet vise la création d'un modèle fondé sur des données probantes pour la prestation de services aux personnes touchées par un traumatisme cérébral découlant de violence conjugale de partout au Canada, sans égard pour leur identité ni leur lieu de résidence.

Le financement d'aujourd'hui arrive à un moment crucial tandis que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir des effets négatifs sur les enfants et les familles susceptibles de violence en raison de perturbations des services et de l'augmentation des facteurs de stress émotionnel des tuteurs (p. ex. stress parental, dépression, consommation de substances psychoactives).

Cet investissement est un important pas dans la bonne direction et permettra un recueil de données probantes sur les interventions et le soutien en matière de promotion de la santé qui fonctionnent dans les collectivités canadiennes. Le gouvernement fédéral continuera d'œuvrer pour prévenir la violence familiale et la violence fondée sur le genre, pour appuyer les personnes survivantes et pour briser le cycle de la violence au sein de familles et de collectivités d'un océan à l'autre.

« Notre gouvernement est déterminé à appuyer les personnes survivantes de violence familiale ou de violence fondée sur le genre, de même que les familles qui font l'objet de violence ou qui sont à risque de violence, de manière à ce qu'elles puissent obtenir l'aide dont elles ont besoin pour guérir et se bâtir de meilleures vies. Le financement annoncé aujourd'hui ira à combler les écarts en matière de services, de même qu'à faciliter l'accès des gens aux services efficaces et adaptés aux réalités culturelles dont ils ont besoin. Cet investissement est un important pas en avant, mais nous savons que nous devons encore faire plus, et nous continuerons de prendre des mesures pour contribuer à prévenir la violence familiale et à soutenir les personnes touchées. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'objectif du projet HEAL est d'améliorer la santé mentale et le bien-être des nouveaux arrivants susceptibles de subir de la violence familiale ou fondée sur le genre ou qui en sont victimes. Cette démarche d'intervention participative originale, artistique, expressive et unique en son genre accroîtra la capacité des participants et du domaine de la santé publique à introduire des changements systémiques pour contrer et prévenir la violence familiale. »

Axelle Janczur

Directrice générale, Access Alliance Multicultural Health and Community Services

Un tiers des adultes au Canada déclarent avoir vécu de la maltraitance pendant leur enfance.

déclarent avoir vécu de la maltraitance pendant leur enfance. La violence familiale a des effets sur les relations ultérieures et les générations futures : les enfants ayant fait l'objet de violence ou de négligence et ceux ayant été exposés à la violence conjugale sont à risque de subir ou d'infliger de la violence une fois adultes.

L'Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale indique une hausse des facteurs de risque de maltraitance des enfants et de violence familiale. Ces facteurs de risque incluent dépression, stress parental et consommation d'alcool. De plus, 5 % des Canadiennes et des Canadiens ont rapporté des préoccupations en matière de violence au sein de leur foyer au cours de la troisième vague de la pandémie (février-mai 2021).

