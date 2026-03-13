Un investissement de PrairiesCan appuie un programme de soutien à l'entrepreneuriat

SASKATOON, SK, le 13 mars 2026 /CNW/ - Les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'économie des Prairies, et il peut être difficile de démarrer une entreprise à partir de zéro. Les nouveaux entrepreneurs font souvent face à des obstacles comme la compréhension de leur marché, l'élaboration d'un plan d'affaires solide, l'obtention de financement, l'obtention du permis approprié et des risques qui pourraient mettre fin à leurs activités avant même qu'elles ne démarrent.

Le gouvernement du Canada appuie des entrepreneurs de la Saskatchewan à faire croître leurs entreprises (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement de 910 000 $, par l'entremise de PrairiesCan, destiné à la Saskatoon Regional Economic Development Authority Inc. (SREDA) afin de leur permettre de soutenir des entrepreneurs et de jeunes entreprises dans le cadre de la SK Startup Institute.

La SK Startup Institute a de solides antécédents en matière de soutien aux entrepreneurs. Grâce aux conseils personnalisés de conseillers chevronnés et à l'accès à des outils et à des renseignements essentiels, l'organisme aide les entrepreneurs à transformer leurs idées en entreprises florissantes partout en Saskatchewan.

L'investissement annoncé aujourd'hui les aidera à offrir de l'aide aux entreprises en début de croissance au cours des deux prochaines années à Regina, à Saskatoon et dans toute la province. Les services comprennent des conseils individuels, des ateliers, de la formation et des activités axées sur l'entrepreneuriat. Pour répondre aux besoins du plus grand nombre possible d'entrepreneurs dans toutes les collectivités et tous les secteurs, les services sont offerts par de multiples canaux de prestation, y compris en personne, par téléphone et par vidéoconférence, et en ligne.

Citations

« Les bonnes entreprises partent souvent d'une idée simple, mais il n'est pas toujours facile de passer de cette idée à l'ouverture des portes. C'est pourquoi nous aidons plus de gens en Saskatchewan à transformer ces nouvelles idées novatrices en vraies entreprises. En offrant aux entrepreneurs de la Saskatchewan des conseils pratiques, du mentorat et des ressources, ce programme aidera à créer des possibilités dans les communautés rurales et urbaines de toute la province. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural

« Les Prairies ont toujours été définies par une attitude gagnante. Cet esprit se reflète dans le fait que les entrepreneurs et les innovateurs bâtissent des entreprises et créent des débouchés dans les collectivités de la région. Des organisations comme la SREDA et la SK Startup Institute jouent un rôle important en favorisant l'esprit d'entreprise en donnant aux gens les outils, le mentorat et les liens dont ils ont besoin pour réussir. Grâce à des investissements comme celui-ci, le nouveau gouvernement du Canada aide à renforcer l'économie des Prairies et à bâtir un pays plus fort pour tous. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Pour réussir une entreprise, il faut d'abord que quelqu'un soit prêt à prendre le risque de lancer une idée. Par l'entremise de la SK Startup Institute, nous aidons les entrepreneurs à transformer ces idées en vraies entreprises grâce à des conseils pratiques, à des liens et à un soutien. Nous sommes reconnaissants de l'investissement de PrairiesCan, qui nous permet d'atteindre les fondateurs partout en Saskatchewan alors qu'ils bâtissent des entreprises qui créent des emplois, renforcent notre économie et multiplient les possibilités. »

-Erin Lawson, chef de la direction, SREDA

« Le démarrage et la croissance d'une entreprise comportent beaucoup d'inconnues. La collaboration avec la SK Startup Institute nous a aidés à franchir les premières étapes du développement de nos activités et à établir des liens avec les bonnes ressources en cours de route, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Le fait d'avoir une organisation qui appuie les entrepreneurs à toutes les étapes fait une grande différence pour des entreprises comme la nôtre. »

-Edgar Payen, co-propriétaire, The Sure O's Co.

Faits en bref

En se fondant sur ses réussites passées, la SK Startup Institute prévoit continuer d'aider environ 1 250 entrepreneurs par année dans tous les secteurs et de participer à plus de 3 000 interactions de soutien aux entreprises chaque année, aidant ainsi les entreprises à passer du stade des idées à celui des opérations actives et de la croissance.

Au cours des deux prochaines années, dans le cadre de ce projet, la SK Startup Institute prévoit former 1 200 participants, fournir 6 000 services consultatifs aux entreprises et servir 2 500 clients différents.

Ce projet est financé par l'entremise de PrairiesCan et dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Le programme EIR aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs. Par l'entremise du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Terra Penner, Directeur des opérations, SREDA, [email protected], 306-664-0720