EDMONTON, AB, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), soulignera la suspension temporaire du gouvernement de Canada de la taxe d'accise fédérale sur le carburant afin de réduire les coûts pour les Albertains.

La ministre Olszewski soulignera l’allègement de la taxe d’accise fédérale sur le carburant pour favoriser l’abordabilité pour les Albertains (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Annoncée le 16 avril 2026, la mesure suspend la taxe d'accise fédérale sur l'essence, le combustible diesel et les carburants d'aviation du 20 avril au 7 septembre 2026 afin de réduire les coûts pour les Canadiens.

Date :

le vendredi 24 avril 2026

Heure :

9 h (HR)

Endroit :

Co-op gas station - 3715 avenue 160

Edmonton (Alberta)

Carte

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski a été assermentée au poste de ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781