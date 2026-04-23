Avis aux médias - La ministre Olszewski soulignera l'allègement de la taxe d'accise fédérale sur le carburant pour favoriser l'abordabilité pour les Albertains English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
23 avr, 2026, 13:09 ET
EDMONTON, AB, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), soulignera la suspension temporaire du gouvernement de Canada de la taxe d'accise fédérale sur le carburant afin de réduire les coûts pour les Albertains.
Annoncée le 16 avril 2026, la mesure suspend la taxe d'accise fédérale sur l'essence, le combustible diesel et les carburants d'aviation du 20 avril au 7 septembre 2026 afin de réduire les coûts pour les Canadiens.
Date :
le vendredi 24 avril 2026
Heure :
9 h (HR)
Endroit :
Co-op gas station - 3715 avenue 160
Edmonton (Alberta)
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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources: Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski a été assermentée au poste de ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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