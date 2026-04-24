Développement économique Canada pour les Prairies investit plus de 8,2 millions de dollars en Saskatchewan pour renforcer les capacités de défense fabriquées au Canada

YORKTON, SK, le 24 avril 2026 /CNW/ - Dans un monde en rapide évolution, la sécurité et la souveraineté du Canada dépendent de la capacité de construire, d'entretenir et de fournir de l'équipement et des services critiques ici même à l'intérieur de nos frontières.

Le gouvernement du Canada renforce notre économie et notre préparation militaire grâce à de nouveaux investissements en défense en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, au nom d'Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement fédéral de plus de 8,2 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) pour trois projets réalisés dans la région de Yorkton. Ces fonds soutiendront la croissance et l'intégration des petites et moyennes entreprises canadiennes dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales de la défense.

Les investissements annoncés aujourd'hui comprennent :

Parkland Welding & Machine Ltd. et PWM Hydraulics Ltd. (PWM) , à Yorkton, élargiront leurs capacités d'ingénierie, de fabrication de pointe, d'assemblage, de mise à l'essai et de validation grâce à l'ajout de laboratoires d'usinage à commande numérique par ordinateur, de robotique et de contrôle de la qualité, ce qui permettra la production nationale de produits de défense pour les clients du Canada et les alliés de l'OTAN. PrairiesCan prévoit un investissement remboursable de 5 millions de dollars pour ce projet.

, à Yorkton, élargiront leurs capacités d'ingénierie, de fabrication de pointe, d'assemblage, de mise à l'essai et de validation grâce à l'ajout de laboratoires d'usinage à commande numérique par ordinateur, de robotique et de contrôle de la qualité, ce qui permettra la production nationale de produits de défense pour les clients du Canada et les alliés de l'OTAN. PrairiesCan prévoit un investissement remboursable de 5 millions de dollars pour ce projet. Le Prairie Agricultural Machinery Institute , à Humboldt, créera une installation de pointe d'ingénierie militaire et de mise à l'essai pour effectuer des essais en lien avec des véhicules lourds hors route et sur route, des chambres environnementales chaudes et froides, ainsi que des essais robotiques et de drones soutenus par des analyses de données pour les fabricants des Prairies afin de répondre aux normes nationales et internationales. PrairiesCan fournit 3 millions de dollars en financement non remboursable pour cette nouvelle capacité.

, à Humboldt, créera une installation de pointe d'ingénierie militaire et de mise à l'essai pour effectuer des essais en lien avec des véhicules lourds hors route et sur route, des chambres environnementales chaudes et froides, ainsi que des essais robotiques et de drones soutenus par des analyses de données pour les fabricants des Prairies afin de répondre aux normes nationales et internationales. PrairiesCan fournit 3 millions de dollars en financement non remboursable pour cette nouvelle capacité. Le Digital Integration Centre of Excellence (DICE) de la Saskatchewan Polytechnic, à Saskatoon, élaborera et mettra à l'essai un système multi-agents de drones à faible coût reposant sur l'intelligence artificielle pour le commandement et le contrôle autonomes. Cela renforcera la base industrielle souveraine du Canada en offrant des capacités de lutte contre les systèmes aériens sans pilote élaborées au pays. L'investissement non remboursable de PrairiesCan de 277 000 $ soutiendra ce projet.

L'augmentation de la capacité de défense régionale dans les Prairies réduit la dépendance envers les fournisseurs étrangers, tout en créant de bons emplois et des occasions économiques à long terme au pays.

L'annonce d'aujourd'hui s'aligne sur la Stratégie industrielle de défense du gouvernement du Canada, qui vise à équiper les Forces armées canadiennes en élargissant la production nationale, en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en réduisant la dépendance aux technologies étrangères. Ces investissements aideront à faire croître le secteur manufacturier de la défense en Saskatchewan, à créer de bons emplois, à faire progresser la recherche et le développement, et à mettre de nouvelles technologies sur le marché, soutenant ainsi des occasions économiques à long terme.

Le secrétaire d'État Belanger a également mis en avant les récentes mesures gouvernementales visant à bâtir une économie qui offre aux Canadiens davantage de sécurité, de certitude et un coût de la vie moins élevé, notamment la suspension de la taxe fédérale d'accise sur les carburants jusqu'à la fête du Travail 2026. Cette mesure devrait permettre aux Canadiens d'économiser 10 cents par litre sur l'essence ordinaire et 4 cents sur le combustible diesel à la pompe. Le gouvernement suspend également temporairement la taxe fédérale d'accise sur les carburants d'aviation.

La supression temporaire de la taxe sur l'essence et le combustible diesel est une mesure responsable qui permettra de réduire les coûts d'exploitation des camionneurs et des entreprises des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, du logement, de la construction et de la livraison. Grâce à des coûts réduits et à une meilleure santé financière, les entreprises pourront embaucher davantage de travailleurs, construire en toute confiance et exporter davantage de produits vers les marchés mondiaux.

Citations

« Dans un environnement mondial de plus en plus incertain, le Canada doit pouvoir compter sur des capacités industrielles nationales solides. Dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement pour la défense, notre gouvernement investit dans le secteur de la défense de la Saskatchewan afin d'accroître sa capacité, de faire progresser la recherche-développement et de renforcer le secteur manufacturier au pays. Ces investissements appuient la croissance d'entreprises novatrices des Prairies et aident à faire en sorte que le Canada dispose des outils et des technologies nécessaires pour protéger notre sécurité tout en créant de nouvelles possibilités pour les Canadiens. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Le secteur de la défense de la Saskatchewan prend de l'expansion et innove afin d'offrir de nouvelles technologies et une capacité de fabrication pour soutenir de bons emplois ici au pays et répondre aux besoins du Canada et de nos alliés de l'OTAN en matière de sécurité nationale. Ces investissements dans la défense visent à placer la Saskatchewan en position de chef de file alors que nous allons de l'avant avec notre plan visant à bâtir un Canada sécuritaire, prospère et résilient, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural

« PWM s'associe fièrement au gouvernement du Canada pour faire progresser les capacités de fabrication de la défense du Canada. Cet investissement nous permet d'étendre la production de pointe, de renforcer notre rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et de créer des occasions pour du personnel hautement qualifié au Canada. »

-Karen Fransishyn, propriétaire, PWM

« L'équipe du PAMI et son conseil d'administration sont heureux de s'associer à PrairiesCan et ont hâte de travailler ensemble pour renforcer et élargir notre soutien aux essais pour le secteur de la défense du Canada. Grâce à l'accès à de l'équipement de pointe et à des installations modernes, les services du PAMI aident à positionner les fournisseurs canadiens pour rivaliser avec succès sur la scène mondiale. Cette collaboration créera également de nouvelles occasions afin de stimuler l'innovation et de soutenir la croissance de l'industrie. »

-Paul Buczkowski, président et chef de la direction, Prairie Agricultural Machinery Institute

« Grâce à notre Digital Integration Centre of Excellence, la Saskatchewan Polytechnic est bien positionnée pour transmettre son expertise en innovation numérique, en intelligence artificielle et en apprentissage automatique afin de soutenir le secteur canadien de la défense. Cet investissement renforce notre capacité à perfectionner les talents et la technologie nécessaires pour protéger la sécurité et la souveraineté du Canada. Nous sommes reconnaissants de ce soutien exceptionnel de PrairiesCan et de son investissement dans le projet de commande et de contrôle autonomes de drones du DICE. »

-Larry Rosia (Ph. D), président et chef de la direction, Saskatchewan Polytechnic

Faits en bref

Les investissements dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense, y compris le financement dans le cadre de l'IRID, contribuent à ce que le Canada consacre 2 % de son produit intérieur brut à la défense en 2025-2026.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires de base, le renforcement de l'industrie canadienne et les investissements à double usage mettent le Canada sur la voie de respecter la nouvelle promesse d'investissement en matière de défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui consiste à investir 5 % du produit intérieur brut d'ici 2035.

L'industrie canadienne de la défense contribue pour près de 10 milliards de dollars au produit intérieur brut et soutient plus de 81 000 emplois.

L'IRID est un programme national de 379,2 millions de dollars sur trois ans offert par les sept organismes de développement régional du Canada qui s'harmonise avec la Stratégie industrielle de défense, améliorant la capacité du Canada à reconstruire, réarmer et réinvestir dans ses forces armées tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement, l'état de préparation et les partenariats internationaux.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de l'IRID provenant d'entreprises et d'organisations admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]