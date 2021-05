OTTAWA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral approuvait le projet d'agrandissement du couloir nord du réseau de NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) 2023, assorti de 37 conditions. Cette décision est fondée sur les faits, la science, le savoir autochtone, l'intérêt public et un examen minutieux des préoccupations des communautés autochtones susceptibles d'être touchées par le projet.

La réconciliation avec les peuples autochtones est l'une des principales priorités du gouvernement du Canada. Au cours des 11 derniers mois, Ressources naturelles Canada a effectué de vastes consultations publiques afin de s'acquitter de son obligation de consulter et de prendre en compte et d'atténuer les répercussions sur les droits et les intérêts des communautés autochtones. Ces consultations font suite à un examen approfondi du projet par la Commission de la Régie de l'énergie du Canada (REC).

Le promoteur doit respecter 37 conditions obligatoires relativement à la sécurité, à la protection de l'environnement et de la faune, à la mobilisation des Autochtones et à la protection des droits et intérêts des Autochtones. En vertu de ces conditions, NGTL devra aménager 786 hectares d'habitat du caribou, soit 30 fois plus que la superficie de l'habitat touché par le projet. NGLT devra également mettre sur pied un groupe de travail autochtone pour les aires de répartition du caribou de Red Earth et Chinchaga. Ceci fera en sorte d'assurer la participation des Autochtones aux efforts d'aménagement de nouveaux habitats pour le caribou, vu l'importance que revêt cet animal pour leur culture, l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources, sans oublier le transfert intergénérationnel des connaissances.

D'une valeur de 632 millions de dollars, le projet de NGTL revêt une importance considérable pour les travailleurs de l'Alberta. Il donnera une bonne impulsion à la relance de notre économie en créant jusqu'à 1 740 emplois et en contribuant au PIB de l'Alberta à la hauteur d'environ 425 millions de dollars.

Grâce au projet d'agrandissement du couloir nord, il sera plus facile pour les producteurs de gaz naturel d'acheminer leurs produits jusqu'aux marchés et de contribuer à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2030. Privilégier l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon est un élément essential du plan du gouvernement pour lutter non seulement contre les changements climatiques, dépasser nos cibles climatiques de l'Accord de Paris, mais aussi poursuivre notre démarche de décarbonation pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Cette décision montre que le gouvernement du Canada est déterminé à réaliser de bons projets qui ouvrent divers marchés pour nos ressources et créent de bons emplois, tout en assurant la protection de l'environnement et des espèces en péril ainsi que le respect des droits des peuples autochtones.

Citation

« Nous voulons que les bons projets se réalisent afin d'acheminer nos ressources naturelles vers de nouveaux marchés et créer des emplois. Pour y arriver, nous devons absolument honorer notre obligation constitutionnelle de bien consulter les communautés autochtones susceptibles d'être touchées, tout en remédiant aux risques pour l'environnement et plus particulièrement pour les espèces en péril. En faisant le gros du travail, de bons projets sont mis en œuvre au Canada. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits



D'une valeur de 632 millions de dollars, ce projet revêt une importance considérable pour l' Alberta et pour toutes les économies du pays.

et pour toutes les économies du pays. Le projet d'agrandissement du couloir nord de NGTL ajoutera 81 kilomètres au gazoduc actuel de NOVA Gas à trois tronçons différents ainsi qu'aux installations connexes dans le nord-ouest de l' Alberta .

. Le projet générera 307 millions de dollars en revenus du travail et le chantier du projet créera 1 740 emplois directs à temps plein pendant les travaux de construction. De plus, une fois achevé, il permettra aux producteurs et transporteurs de gaz naturel d'avoir un meilleur accès aux marchés intérieurs et états-uniens.

La Régie de l'énergie du Canada continuera de mobiliser les groupes autochtones tout au long du cycle de vie du projet et s'engage à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones en établissant des relations fondées sur la reconnaissance de leurs droits, le respect, la coopération et le partenariat. La REC a mis sur pied un comité consultatif autochtone composé de membres représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Son mandat consiste à conseiller le conseil d'administration sur la participation des peuples autochtones aux activités de la REC.

