Le gouvernement réaffirme son engagement ferme en tant que partenaire actif et déterminé à soutenir les principes de la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans un monde numérique

GATINEAU, QC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Depuis plusieurs décennies, le gouvernement du Canada joue un rôle de leader et de défenseur de la souveraineté culturelle. Aujourd'hui, il veille à ce qu'elle ne soit pas laissée entre les seules mains des géants du numérique. Le Canada réaffirme ainsi sa volonté d'agir collectivement pour que les valeurs fondamentales de la Convention de 2005 de l'UNESCO soient non seulement préservées, mais renforcées, et pour que l'environnement numérique reste un levier de diversification culturelle.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que le Canada est plus que jamais fermement engagé à protéger le patrimoine culturel, un élément fondamental pour l'identité, la cohésion sociale, la durabilité économique, la paix et la sécurité de la communauté internationale à l'ère numérique. Le gouvernement travaille sans relâche pour assurer un avenir où toutes les expressions culturelles sont valorisées, aussi bien sur nos écrans que dans notre quotidien.

Nous nous trouvons à un tournant décisif : l'essor des plateformes numériques et des technologies offre des occasions sans précédent au secteur créatif, mais il entraine aussi des défis majeurs en matière de régulation, d'équité, de protection des identités culturelles et de diversité linguistique. Nous continuerons à examiner de près l'intelligence artificielle (IA), qui se développe rapidement, et à nous adapter aux risques et aux occasions que cette situation engendre.

À titre de membre du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO, le Canada a soulevé ces enjeux à la 18e session du Comité, qui s'est déroulée du 11 au 14 février, à Paris. Lors de cette rencontre, le Canada a travaillé avec les autres Parties membres de la Convention pour faire avancer la mise en œuvre des recommandations du Groupe de réflexion de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique.

Ce travail, qui a commencé chez nous au Canada - en collaboration avec le gouvernement du Québec et guidé par la société civile - lors de la rencontre inaugurale du Groupe au printemps 2024, est essentiel pour mieux comprendre les enjeux complexes de cet écosystème évolutif. Il met en lumière les immenses défis auxquels de nombreux pays continuent de faire face.

Le Canada est déjà pleinement engagé sur plusieurs des objectifs généraux avancés par les experts, tels que de promouvoir la coopération en matière de diversité culturelle et linguistique, de favoriser des écosystèmes d'IA inclusifs et de renforcer les capacités des pays en développement.

Consultez le plus récent Rapport périodique quadriennal du Canada sur la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO, qui démontre l'effort collectif de nos nombreux partenaires, y compris les provinces et les territoires, les grandes institutions culturelles canadiennes et la société civile, pour mettre en valeur notre soutien à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.

« Nous franchissons une nouvelle étape pour protéger et promouvoir la diversité culturelle. Le Canada reconnait l'urgence d'agir pour préserver la richesse de nos expressions culturelles dans un monde en constante évolution. Nous sommes fiers d'appuyer activement les efforts de l'UNESCO pour faire progresser plusieurs dossiers clés dans l'environnement numérique. Nous avons déjà pris plusieurs mesures à l'échelle nationale pour adapter nos lois et nos programmes culturels afin de refléter cette nouvelle réalité. Le Canada soutient le travail des experts de l'UNESCO pour la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

La Convention est un pilier fondamental dans la construction de sociétés ouvertes, équitables et inclusives. Elle représente aussi un engagement moral envers les générations présentes et futures. Elle nous guide depuis bientôt 20 ans pour élaborer des politiques culturelles innovantes, au service des artistes et des industries culturelles, et en soutien à la diversité linguistique canadienne.

Au cours de la dernière année, le Canada a joué un rôle important dans la mise sur pied d'un groupe international de 18 experts indépendants chargés de réfléchir et de faire des recommandations aux Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO (« Convention de 2005 »), en lien avec 4 thèmes : la diversité linguistique des contenus culturels, la découvrabilité des contenus culturels locaux et nationaux, la transparence accrue des plateformes numériques, ainsi que les effets de l'intelligence artificielle sur les industries culturelles et créatives.

Le Canada a versé à ce jour plus de 5,5 millions de dollars au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO afin de protéger le patrimoine mondial en danger et d'assurer un héritage culturel pour les générations à venir.

Le Canada est le premier État à avoir ratifié la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Patrimoine canadien a joué un rôle primordial dans son élaboration et demeure le ministère responsable de sa mise en œuvre au Canada. La Convention de 2005, qui compte aujourd'hui 158 signataires, est un instrument incontournable pour assurer la diversité des expressions culturelles dans tous les environnements, y compris le numérique.

