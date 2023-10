OTTAWA, ON, le 31 oct. 2023 /CNW/ - La protection de l'environnement et une économie forte vont de pair. Le Programme national de surveillance aérienne (PNSA) veille à ce que notre réseau de transport fonctionne en toute sécurité. Grâce au Plan de protection des océans et au PNSA, le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger la côte arctique canadienne et favoriser un transport maritime sécuritaire et responsable.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, et le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont annoncé qu'un contrat a été attribué à Pilitak Enterprises Ltd., une entreprise inuite, pour la construction d'un nouveau hangar d'aéronefs du Programme national de surveillance aérienne (PNSA) à Iqaluit, au Nunavut.

La valeur du contrat est estimée à 45 923 850 $, et la construction se poursuivra au cours des 18 prochains mois. Ce financement créera des possibilités de formation locale et de bons emplois pour la communauté pendant la construction.

Le nouveau hangar du PNSA dans l'Arctique permettra de mener plus d'activités, notamment pour la sécurité du transport maritime, à longueur d'année dans l'Arctique. La surveillance aérienne est considérée comme le moyen le plus efficace de détecter des déversements d'hydrocarbures comme le pétrole.

Le Plan de protection des océans est une véritable réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés locales, les scientifiques et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger l'environnement, faire prospérer notre économie et favoriser de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets.

Citations

« La construction d'un nouveau hangar d'aéronefs du Programme national de surveillance aérienne à Iqaluit permettra de renforcer le programme de surveillance aérienne dans le Nord. C'est une bonne nouvelle qui contribuera aux efforts d'intervention rapide tout au long de l'année, à la détection précoce des risques maritimes et à la protection de l'environnement. Nous sommes ravis de collaborer avec une entreprise locale pour mener ce travail important. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de la façon dont nous augmentons la participation des entreprises autochtones aux occasions de marchés du gouvernement fédéral. En plus d'appuyer la communauté d'Iqaluit grâce à la construction de ce nouveau hangar, ce contrat contribuera au développement économique du territoire et au renforcement des capacités des entreprises inuites enregistrées et des Inuits dans le cadre de l'Accord du Nunavut. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Pilitak Enterprises Ltd. est une entreprise inuite enregistrée. Le contrat qui lui a été octroyé démontre l'engagement du Canada à respecter ses obligations en vertu de l'article 24 de l' Accord du Nunavut . Ce contrat témoigne aussi de l'engagement du gouvernement du Canada à attribuer cinq pour cent des contrats fédéraux à des entreprises autochtones, ce qui contribuera au développement économique et au renforcement des capacités des entreprises inuites.

à respecter ses obligations en vertu de l'article 24 de l' . Ce contrat témoigne aussi de l'engagement du gouvernement du à attribuer cinq pour cent des contrats fédéraux à des entreprises autochtones, ce qui contribuera au développement économique et au renforcement des capacités des entreprises inuites. Depuis 1991, les avions rouges emblématiques du Programme national de surveillance aérienne du Canada sont un pilier de la protection du milieu marin canadien. Au fil des ans, le programme a pris de l'expansion, avec de nouveaux aéronefs, de nouvelles technologies et de nouvelles personnes, tout en maintenant son objectif de prévenir la pollution de nos eaux, de protéger le milieu marin et d'assurer la sécurité et l'efficacité du secteur des transports. Le nouveau hangar d'aéronefs à Iqaluit permettra de faire avancer le système de surveillance aérienne du Canada et de tirer parti de son potentiel pour protéger nos mers et côtes arctiques ainsi que les personnes qui en dépendent.

sont un pilier de la protection du milieu marin canadien. Au fil des ans, le programme a pris de l'expansion, avec de nouveaux aéronefs, de nouvelles technologies et de nouvelles personnes, tout en maintenant son objectif de prévenir la pollution de nos eaux, de protéger le milieu marin et d'assurer la sécurité et l'efficacité du secteur des transports. Le nouveau hangar d'aéronefs à permettra de faire avancer le système de surveillance aérienne du et de tirer parti de son potentiel pour protéger nos mers et côtes arctiques ainsi que les personnes qui en dépendent. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus grand investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du Canada . Depuis son lancement, le Plan de protection des océans a permis de faire ce qui suit : La saison opérationnelle annuelle de la Garde côtière canadienne dans l'Arctique a été prolongée afin de soutenir les marins plus tôt et plus tard dans la saison de navigation. Les programmes locaux de recherche et de sauvetage ont été élargis afin de réduire les délais d'intervention et de mieux soutenir les communautés nordiques en cas d'incidents maritimes. La première station d'embarcations de sauvetage côtier à Rankin Inlet , au Nunavut , a été ouverte. Il s'agit de la première station dans l'Arctique, et son personnel est composé d'étudiants autochtones de niveau postsecondaire qui travaillent sous la supervision d'officiers expérimentés de la Garde côtière canadienne. Un financement a été accordé à 18 communautés côtières dans l'Arctique pour permettre l'achat de bateaux et d'équipement de recherche et de sauvetage afin d'améliorer la capacité de sécurité maritime à l'échelle locale.

a consacré 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus grand investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du . Depuis son lancement, le Plan de protection des océans a permis de faire ce qui suit : Dans le cadre du Plan de protection des océans, le PNSA a été élargi afin d'accroître l'observation, l'analyse, l'enregistrement et le signalement de la pollution marine dans les eaux du Nord canadien pendant l'été.

Le gouvernement du Canada est résolu à continuer de collaborer de façon constructive avec les Inuits et les communautés côtières pour exécuter le Plan de protection des océans et respecter la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter , de Facebook , de YouTube et d' Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]; Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]