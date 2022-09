OTTAWA, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui la nomination de Shikha Jain au Conseil d'administration de la Commission canadienne du lait (CCL). La nomination, pour un mandat de quatre ans, est entrée en vigueur le 15 septembre 2022.

Mme Jain est présidente-directrice générale de la Green Energy Trading Corporation (GET Corp.), une organisation de technologies vertes qui soutient des pratiques durables et résilientes au climat dans l'industrie laitière. Grâce à son travail avec de multiples intervenants de diverses administrations au sein du secteur, Mme Jain possède une vaste expérience de la planification stratégique et opérationnelle. Elle est reconnue comme une dirigeante de confiance qui prône la collaboration.

À titre de membre du Conseil d'administration de la CCL, Mme Jain collaborera étroitement avec les intervenants de l'ensemble de la chaîne de valeur, qui s'emploient à réaliser leur vision d'un secteur novateur et durable.

Le Conseil d'administration aide la CCL à réaliser les priorités énoncées dans la lettre de mandat de la Commission. La lettre décrit les priorités en matière de transparence, d'innovation, de commerce international, de mobilisation et d'inclusivité. Elle reconnaît l'importance d'un secteur laitier dynamique et durable pour l'économie canadienne, ainsi que l'importance de la gestion de l'offre dans l'industrie laitière pour les communautés et les familles agricoles rurales de tout le pays.

La lettre de mandat demande également à la CCL de continuer à faire progresser les engagements ambitieux du gouvernement du Canada en matière d'environnement et de soutenir la résilience climatique.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en siégeant au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

Citation

« La vaste expérience de Shikha Jain dans les domaines de la planification stratégique et du développement durable dans l'industrie laitière seront sans aucun doute des atouts pour la Commission canadienne du lait. Ses conseils seront précieux alors que la CCL intègre les orientations du gouvernement en ce qui a trait à l'innovation et à la réduction des émissions de GES. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

La Commission canadienne du lait est une société d'État, créée en 1966, dont le mandat vise à coordonner les politiques fédérales et provinciales sur les produits laitiers.

Le conseil d'administration de la CCL est nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ou de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

La Commission canadienne du lait préside et appuie le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait (CCGAL) et son secrétariat. Le CCGAL est le principal organisme national responsable de l'élaboration des politiques et des discussions concernant les secteurs de la production et de la transformation laitière au Canada .

. Le secteur laitier canadien est un pilier essentiel des collectivités rurales et un important moteur de l'économie. Il y a 9 952 fermes laitières au Canada , qui soutiennent près de 45 053 emplois directs.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Notice biographique

Biographie - Shikha Jain

Shikha Jain est PDG de la Green Energy Trading Corporation (GET Corp.), une organisation de technologies vertes qui aide l'industrie laitière à tracer la voie vers la durabilité grâce à la transformation des déchets organiques agricoles en gaz naturel renouvelable (GNR), tout en offrant aux producteurs laitiers les avantages clés de l'agriculture résiliente au climat. Elle a acquis de l'expertise en stratégie et en exploitation à son ancien poste de PDG de Career Colleges Ontario et d'agente principale de la stratégie et de l'administration des Producteurs laitiers de l'Ontario (PLO). Dans le cadre de son emploi à PLO, elle était responsable du processus de planification stratégique, de l'assurance de la qualité, de la conformité à la réglementation, des communications stratégiques, des relations gouvernementales, des RH, du développement organisationnel, des services administratifs et des installations.

Grâce à son travail avec de nombreux intervenants de diverses administrations au sein du secteur, Shikha Jain est reconnue comme une dirigeante de confiance qui prône la collaboration et les approches progressives et nationales. Elle a acquis de l'expertise en politiques et en gouvernance dans le cadre de ses rôles précédents et siège actuellement aux conseils d'administration d'Innovation Guelph et de Family & Children's Services (Guelph Wellington). Elle est titulaire de diplômes en génie et en psychologie de l'université Western et réside actuellement à Guelph, en Ontario, avec son mari, ses deux enfants et sa mère.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]