Le gouvernement du Canada annonce une demande de propositions au titre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro

OTTAWA, le 21 juin 2019 /CNW/ - Notre qualité de vie et la croissance économique du pays sont étroitement liées à l'environnement. Le gouvernement du Canada investit dans un avenir plus propre et plus viable pour aider à répondre aux besoins de transport des Canadiens, en appui à un coût de la vie plus abordable, à de bons emplois et à des collectivités résilientes.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui que son ministère lançait la première demande de propositions (DDP) au titre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro. Cette DDP débouchera sur une expansion ciblée du réseau de ravitaillement ou de recharge (niveau 2 ou plus) des véhicules à émission zéro, là où les Canadiens habitent, travaillent et se divertissent. Elle concerne les lieux publics et les espaces sur rue et prend fin le 18 septembre 2019.

Le budget de 2019 prévoyait 130 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, aux fins de l'aménagement de nouvelles stations de recharge et de ravitaillement pour immeubles résidentiels à logements multiples, lieux de travail, lieux publics et espaces sur rue, ainsi qu'en appui à des projets stratégiques d'infrastructures pour véhicules électriques ou à hydrogène dans les parcs d'entreprises, les parcs de véhicules de livraison et les transports en commun.

Le gouvernement du Canada prévoit lancer plusieurs DDP par année dans le cadre des différents volets de ce programme qui fait partie du plan fédéral d'infrastructures Investir dans le Canada, doté d'une enveloppe de plus de 180 milliards de dollars.

Le Canada est déterminé à miser sur l'énergie propre pour bâtir un avenir porteur de bons emplois dans la classe moyenne et de vitalité économique, afin de demeurer une destination de choix pour les investissements étrangers. Cette vision s'appuie sur le rapport du Conseil Génération Énergie, qui proposait au gouvernement du Canada des principes à suivre pour bâtir un avenir énergétique dans lequel économie et environnement vont de pair.

Citation

« Nous rendons l'achat de véhicules à émission zéro plus facile et plus abordable pour les Canadiens, et nous continuons d'investir dans les infrastructures nécessaires pour recharger ces véhicules facilement là où nous travaillons, vivons et nous divertissons. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les dépenses quotidiennes des familles et des entreprises et de créer un avenir plus propre et vert. »

Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada

En bref

Le quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada vient du transport, et presque la moitié de ces émissions provient des automobiles et des camions légers. Le gouvernement s'engage à augmenter le pourcentage de véhicules à émission zéro sur les routes, ce qui pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, surtout à long terme.

Pour soutenir la transition vers un système de transport à faible émission de carbone, le gouvernement du Canada a fixé les cibles suivantes pour les ventes de véhicules à émission zéro au pays, son objectif étant qu'elles représentent 10 % de toutes les ventes de véhicules légers d'ici 2025, 30 % d'ici 2030 et 100 % d'ici 2040.

100 % d'ici 2040. Le budget de 2019 propose une enveloppe de 300 millions de dollars, à compter de l'exercice 2019-2020, pour mettre en place un nouveau programme incitatif d'achat fédéral afin d'encourager plus de Canadiens à acheter des véhicules à émission zéro.

Le nouveau programme Incitatifs pour l'achat de véhicules à émission zéro accorde des incitatifs pour les véhicules électriques à batterie, les hybrides rechargeables et les véhicules à pile à hydrogène.

Ce programme incitatif suit les recommandations formulées par des experts dans le rapport provisoire du Conseil consultatif sur l'action pour le climat.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca