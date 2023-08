Améliorer le bilan de santé des personnes à risque de dommages associés à l'usage de substances et de surdose dans la région de Sudbury.

SUDBURY, ON, le 9 août 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés dans tout le pays perdent des êtres chers des suites d'une surdose causée par l'approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques. Nous faisons face à cette crise en adoptant une approche globale, collaborative, bienveillante et fondée sur des preuves afin d'accroître l'accès à un ensemble de services visant à promouvoir le bien-être et la résilience, à réduire la stigmatisation et les préjudices, et à sauver des vies.

Mme Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury (Ontario), a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, une contribution de plus de 237 000 $ au programme de navigation en services de mieux-être du Réseau ACCESS Network, par le biais du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada. Ces fonds s'ajoutent au montant de plus de 500 000 $ que l'organisation a obtenu du gouvernement du Canada en 2022 et lui permettront d'améliorer l'accès aux services pour les personnes consommant des drogues tout en réduisant la stigmatisation grâce à l'établissement de liens avec les programmes, nouveaux et déjà en place, dans la région de Sudbury.

Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les communautés autochtones ainsi que des organisations dans l'ensemble du pays afin d'améliorer les perspectives de santé de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, de sauver des vies et d'œuvrer à mettre fin à la présente crise nationale de santé publique. Un montant de 359,2 millions de dollars sur 5 ans a été investi dans le budget de 2023 pour soutenir le renouvellement de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. Cette somme s'ajoute à un investissement de plus de 800 millions de dollars depuis 2017 pour faire face à la crise des surdoses. Le budget 2023 prévoit également un investissement urgent et nécessaire de près de 200 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour renforcer le système de santé public et veiller à ce que la population canadienne reçoive les soins dont elle a besoin. De ce montant, 25 milliards de dollars sont consacrés aux priorités partagées dans le secteur de la santé, dont l'accès aux services et au soutien en matière de santé mentale et de dépendances. Ces importants investissements fédéraux favoriseront l'accès à un ensemble complet de services fondés sur des preuves ainsi qu'à des stratégies novatrices, notamment pour la réduction des risques, le traitement et le rétablissement des personnes qui consomment des substances, de même que le soutien des forces de l'ordre.

« Nous sommes de tout cœur avec les proches, les amis, les collègues et les voisins qui ont vécu la perte tragique d'un être cher en raison d'une surdose. Nous devons continuer de travailler ensemble afin de lutter de toute urgence contre la crise des drogues toxiques et des surdoses et de réduire les risques associés à l'usage de substances. Cet investissement au titre dans le cadre du PUDS aidera le Réseau ACCESS Network à poursuivre son travail visant à réduire la stigmatisation et à renforcer la capacité de concertation entre pairs. En soutenant des initiatives comme celle-ci, nous pouvons sauver des vies, renforcer la capacité des prestataires de soins de santé en Ontario et bâtir un meilleur système de soins de santé qui répondra de manière proactive aux besoins de la population de la communauté de Sudbury. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le gouvernement est déterminé à lutter contre la crise des surdoses et à mieux protéger les personnes consommant des drogues. Le projet du Réseau ACCESS Network renforcera la capacité et améliorera les services communautaires de traitement de l'usage de substances destinés à la population de la région de Sudbury. Le programme fait partie intégrante de notre approche globale fondée sur des preuves visant à sauver des vies. Ensemble, nous contribuerons à améliorer les perspectives de santé de la population de Sudbury, à prévenir les surdoses et à renforcer la capacité très nécessaire des prestataires de soins de santé en Ontario. »

Viviane Lapointe

Députée fédérale de Sudbury (Ontario)

« La consommation de substances demeure une préoccupation majeure dans des régions comme Nickel Belt - Grand Sudbury. Le gouvernement du Canada trouve continuellement des moyens de réduire les méfaits et la stigmatisation en soutenant des organismes comme le Réseau ACCESS Network dans leur mission de créer des communautés plus sûres et plus saines. Ensemble, nous pouvons promouvoir le bien-être et sauver des vies. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles

« Le programme d'engagement des pairs du Réseau ACCESS Network est en place depuis 2017. Depuis que l'organisme a reçu le financement du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada en 2022, il a réussi à élargir et à renforcer considérablement le programme d'engagement des pairs dans les districts du Grand Sudbury et de Manitoulin. Le programme est ainsi parvenu à engager plus de personnes consommant des substances dans la formation sur la réduction des méfaits, la sensibilisation sur la consommation de substances, les ateliers sur le bien-être, les échanges de connaissances, le renforcement de la communauté et le travail de réduction des méfaits. Cela signifie que les Canadiennes et Canadiens qui consomment des substances ont un meilleur accès à la naloxone et à la formation sur la détection des surdoses et les interventions, de même qu'à des formations sur les substances et la toxicité des drogues, à des services de vérification des drogues et à des possibilités d'emploi. Ce financement permettra au programme de continuer de bâtir, jusqu'au 31 mars 2024, une communauté de personnes qui consomment des substances qui est fondée sur l'action personnelle et le bien-être, la sécurité, la réduction des méfaits, l'accès à la naloxone, la défense des droits et le changement. Le Réseau ACCESS Network est reconnaissant de cette chance que lui offre le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. »

Kaela Petland, directrice des programmes d'engagement des pairs

Réseau ACCESS Network

Faits en bref

Le gouvernement du Canada poursuit une collaboration étroite avec des partenaires afin de produire une réaction empathique et fondée sur des preuves à la crise des surdoses et aux risques plus généraux associés à l'usage de substances.

poursuit une collaboration étroite avec des partenaires afin de produire une réaction empathique et fondée sur des preuves à la crise des surdoses et aux risques plus généraux associés à l'usage de substances. Le projet annoncé aujourd'hui est financé au titre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Le gouvernement du Canada accorde, dans le cadre du PUDS , un financement sous forme de subventions et contributions à d'autres ordres de gouvernement ainsi qu'à des organisations communautaires et à but non lucratif afin de réagir aux enjeux actuels associés à la consommation de drogues et à l'usage de substances au Canada .

. Le gouvernement du accorde, dans le cadre du , un financement sous forme de subventions et contributions à d'autres ordres de gouvernement ainsi qu'à des organisations communautaires et à but non lucratif afin de réagir aux enjeux actuels associés à la consommation de drogues et à l'usage de substances au . Depuis 2017, le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada a investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 380 projets.

a investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 380 projets. La dépendance est un problème médical susceptible d'être traité et non pas un choix; pourtant, bon nombre de personnes souffrant d'une dépendance sont en butte à la stigmatisation et éprouvent de la honte. Les mots que nous employons ont un impact direct et profond sur les gens qui nous entourent. Tous les Canadiens, notamment les professionnels des médias et de la santé, peuvent atténuer la stigmatisation en changeant les mots qu'ils emploient en rapport avec l'usage de substances et les personnes consommant des drogues.

