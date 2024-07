CHARLOTTETOWN, PE, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Les céréales et les oléagineux comptent parmi les produits agricoles les plus payants au Canada. La recherche et l'innovation aident le secteur à évoluer au rythme des défis, des possibilités et des développements du marché, et permettent de remettre plus d'argent dans les poches des agriculteurs.

Afin de soutenir les producteurs de céréales et d'oléagineux du Canada atlantique et de répondre à leurs besoins particuliers, Heath MacDonald, député de Malpeque, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'octroi d'une somme maximale de 3 045 781 $ sur cinq ans à l'Atlantic Grains Council dans le cadre du volet des projets du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ce montant aidera l'Atlantic Grains Council à mener à bien ses activités de recherche sur les conditions régionales, les défis de la production et les pratiques agronomiques, en se concentrant sur les priorités du secteur local. Les chercheurs étudieront des moyens de s'adapter aux changements climatiques et d'améliorer la santé du sol, tout en améliorant la production et la qualité des céréales et des oléagineux afin que le secteur demeure viable et concurrentiel à l'avenir.

L'une des principales activités du projet est le Réseau d'amélioration du rendement (le Réseau). Le Réseau aide les agriculteurs locaux à mieux comprendre leur rendement potentiel et à découvrir les limites qui les empêchent d'obtenir ce rendement. Le Réseau fournit également un aperçu en temps réel des tendances qui influencent la production, le rendement et la qualité des céréales et des oléagineux, ainsi que leurs effets sur l'environnement. Il s'agit d'un outil d'information important pour aider les producteurs à bien comprendre le rendement de leurs cultures.

« Étant moi-même agriculteur, je suis bien placé pour connaître les défis auxquels nos producteurs font face pour mettre leurs produits de qualité supérieure sur le marché. En investissant dans la recherche qui aide les producteurs à mieux s'adapter aux conditions uniques du climat et du sol du Canada atlantique, nous pouvons les aider à accroître leur production et à rester concurrentiels. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur agricole est un moteur économique important pour notre région. Ces hommes et ces femmes qui travaillent d'arrache-pied ont besoin d'obtenir des ressources qui leur permettent de rester à la fine pointe du progrès. Grâce au financement accordé à l'Atlantic Grains Council, les scientifiques se concentreront sur des questions importantes pour les producteurs agricoles afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. »

- Heath MacDonald, député, Malpeque

« En tant que président de l'Atlantic Grains Council, je représente les producteurs de toute la région qui investissent dans ce projet en versant une contribution volontaire pour la recherche. Ces fonds sont recueillis par nos partenaires dans toutes les provinces maritimes, et nous sommes heureux de les utiliser pour travailler en partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada sur des domaines de recherche que les producteurs considèrent comme prioritaires. AAC appuie les programmes et met à contribution une équipe de chercheurs de renommée internationale pour réaliser notre projet commun. En tant que producteurs, nous devons relever de nombreux défis lorsque nous produisons nos cultures, nous adaptons aux changements climatiques et veillons à la sécurité alimentaire. Nous avons besoin de la recherche pour nous aider à trouver une solution. Je tiens à remercier Agriculture et Agroalimentaire Canada qui soutient ce projet grâce à ses programmes et à son équipe scientifique, ainsi que les provinces pour leur participation et les producteurs pour leurs contributions versées aux fins de la recherche. »

- Roy Culberson, président de l'Atlantic Grains Council

En plus de l'investissement du programme Agri-science, Agriculture et Agroalimentaire Canada et les ministères provinciaux de l'agriculture des Maritimes investissent conjointement un montant supplémentaire de 1,25 million de dollars dans le projet, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, dont les coûts sont partagés à 60 % par le gouvernement fédéral et à 40 % par les gouvernements provinciaux.

Le Canada atlantique compte 233 exploitations de céréales et d'oléagineux qui ont permis d'obtenir environ 113,8 millions de dollars pour les producteurs en 2023.

atlantique compte 233 exploitations de céréales et d'oléagineux qui ont permis d'obtenir environ 113,8 millions de dollars pour les producteurs en 2023. Jusqu'à présent, en 2024, plus de 270 000 acres d'orge, de canola, de céréales, de maïs, d'avoine, de seigle, de soja et de blé ont été plantés dans le Canada atlantique.

La plupart des cultures de céréales et d'oléagineux du Canada atlantique fournissent des aliments pour les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture.

Constitué en 1984, l'Atlantic Grains Council se concentre sur la recherche, en plus de représenter tous les producteurs de céréales et d'oléagineux de la région atlantique, y compris de blé, de maïs, de soja, d'avoine, d'orge et de pois.

L'Atlantic Grains Council sert les intérêts des producteurs de céréales et d'oléagineux en coordonnant des recherches qui tiennent compte des priorités des producteurs locaux et du caractère unique des conditions de culture de la région.

Le programme Agri-science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la pré-commercialisation et la recherche qui profite au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet des projets du programme Agri-science accepte actuellement les demandes.

Le projet de l'Atlantic Grains Council répond aux priorités définies par les producteurs, qui concordent avec les domaines prioritaires du programme, à savoir l'environnement et les changements climatiques, la croissance et le développement économiques, ainsi que la résilience du secteur et les défis sociétaux.

