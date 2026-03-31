L'investissement de PrairiesCan contribue à la mise en place du premier ordinateur quantique « pile complète » (architecture ouverte) au Canada, pris en charge par le fournisseur, qui est détenu et employé par une université

SASKATOON, SK, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement, et ce, particulièrement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et du calcul avancé. Ces technologies redéfinissent la manière dont les pays se font concurrence, se développent et innovent. Les chercheurs canadiens sont déjà des leaders dans leurs domaines. Cependant, surmonter les défis actuels et demeurer concurrentiel nécessitera les outils requis pour transformer les découvertes en solutions concrètes.

Le gouvernement du Canada annonce un soutien pour l’informatique quantique en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de 1,93 million à la University of Saskatchewan (USask), afin qu'elle puisse acquérir et employer un ordinateur quantique « pile complète ». Cette avancée importante en matière de puissance de calcul, à la USask, ouvre la voie vers des découvertes encore inimaginables, car elle permettra de renforcer les capacités de recherche et développement des étudiants, des chercheurs et des grands établissements scientifiques de la Saskatchewan. L'accès direct à cet ordinateur permettra également à la prochaine génération d'apprendre à tirer parti de la technologie quantique pour relever les défis de demain.

L'informatique quantique représente une avancée importante en matière de puissance de calcul. Elle permet de résoudre, en quelques minutes, ou en quelques heures, des problèmes qui nécessiteraient beaucoup plus de temps à traiter par les ordinateurs traditionnels les plus rapides. Cette vitesse donne lieu à de nouvelles possibilités dans des domaines comme la santé, l'énergie, l'agriculture et la sécurité nationale, dans lesquels une puissance de calcul accrue peut entraîner des découvertes, accélérer l'innovation et permettre de trouver de meilleures solutions.

Le Centre for Quantum Topology and Its Applications (quanTA Centre) de la USask se forge une réputation internationale en transformant la théorie quantique abstraite en solutions concrètes. Grâce à un accès direct à cette technologie, les chercheurs peuvent l'adapter directement aux besoins propres de chaque projet. Les progrès qui en découleront renforceront la résilience économique à long terme et la souveraineté nationale du Canada.

Citations

« La prospérité future du Canada reposera sur notre capacité d'être concurrentiel et de jouer un rôle de premier plan au chapitre des technologies qui façonneront le monde de demain. En investissant dans les capacités de calcul quantique, à la University of Saskatchewan, nous tirons parti des atouts de la province en matière de recherche, nous soutenons la prochaine génération d'innovateurs et nous aidons le Canada à bâtir une économie plus forte et plus résiliente. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Il s'agit tout simplement de la Saskatchewan qui joue un rôle de chef de file. Nous instaurons ici même, à la USask, l'un des ordinateurs les plus avancés au monde. Cette innovation dans les Prairies, rendue possible grâce aux investissements de PrairiesCan et d'Innovation Saskatchewan, se traduit par des avantages concrets pour la population : de meilleurs services, de meilleurs emplois, et la garantie que les habitants de la Saskatchewan profitent des avancées technologiques réalisées chez nous. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural)

« Ce qui se passe à la University of Saskatchewan est remarquable : un ordinateur quantique de fabrication canadienne, construit en collaboration avec des partenaires des Prairies, qui fait progresser la recherche et aura un impact sur la vie des Canadiens. Notre investissement par l'intermédiaire de PrairiesCan témoigne de notre confiance en cette équipe et dans les Prairies en tant que pôle d'innovation de classe mondiale en pleine expansion. De la découverte de médicaments aux technologies de sécurisation des données, les possibilités offertes par cette machine sont extraordinaires, et nous sommes fiers d'avoir contribué à sa réalisation. »

-L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Ce jalon remarquable est une réalisation monumentale qui positionne la USask comme un acteur clé de la recherche quantique sur la scène mondiale. Alors que nous entrons dans l'avenir, la USask continue de s'établir en tant qu'institution à la fine pointe et plaque tournante pour la recherche quantique nationale et internationale qui propulsera le travail dans les domaines de l'agriculture, des sciences de la santé, des technologies de défense et plus encore dans les Prairies. »

-Vince Bruni-Bossio, recteur et vice-chancelier de la USask

« L'acquisition d'un ordinateur quantique représente un énorme bond en avant pour l'avenir de la recherche et de l'innovation à la USask. Il me tarde de voir ce que M. Rayan, nos incroyables partenaires partout au Canada et tant d'autres étudiants et chercheurs seront en mesure d'accomplir avec un ordinateur quantique sur le campus alors que nous poursuivons nos efforts pour devenir l'université dont le monde a besoin. »

-Baljit Singh, vice-président de la recherche à la USask

« Tout comme vous enregistrez de nombreuses heures sur un simulateur de vol, vous pouvez expérimenter certains aspects de l'informatique quantique en accédant au matériel à distance. Cependant, tout comme il n'y a pas de substitut à l'avion lui-même, il n'y a pas de substitut à une nouvelle technologie comme celle-ci sur place. Aujourd'hui, nous entrons dans un tout nouveau monde de recherche et de formation accélérées quantiques à la USask, qui agrandit le quanTA Centre pour en faire une plaque tournante majeure de l'innovation quantique au pays. Nous allons résoudre les problèmes les plus difficiles d'aujourd'hui et former les leaders quantiques de demain ici même, maintenant. »

-Steven Rayan (Ph. D.), directeur du Quanta Centre et professeur, mathématiques et statistiques, USask College of Arts and Science

Faits en bref

L'ordinateur quantique se retrouvera à la Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO), ce qui permettra de nouvelles collaborations de recherche avec des établissements de recherche sur le campus de la USask.

Le financement de PrairiesCan est accordé dans le cadre du Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Le programme EIR aide à créer, à faire croître et à favoriser des écosystèmes régionaux inclusifs. Grâce au programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif aident les entreprises de secteurs prioritaires à innover, à croître et à être concurrentielles à l'échelle mondiale.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]