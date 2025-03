TRURO, NS, le 6 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a visité la ville de Truro et a annoncé l'octroi de jusqu'à 5,6 millions de dollars afin d'appuyer 87 nouveaux projets au Canada dans le cadre du volet des projets à petite échelle du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL).

De plus, dans l'annonce de 62,9 millions de dollars du budget de 2024, Agriculture et Agroalimentaire Canada renouvelle le FIAL, qui soutient des projets axés sur la production à hauteur de 42,7 millions de dollars. Le programme vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés grâce à l'achat et à l'installation d'infrastructures. Cet appui contribuera à accroître l'accès à des aliments locaux, nutritifs et adaptés à la culture, avec un accent sur les groupes méritant l'équité au sein des communautés.

Le volet des projets à petite échelle fournit des subventions de 25 000 $ à 100 000 $ pour soutenir des projets d'infrastructure, comme un jardin communautaire doté d'un système d'irrigation, une serre équipée de panneaux solaires ou une forêt nourricière. Une deuxième période de réception des demandes pour ce volet aura lieu à l'automne 2025.

En Nouvelle-Écosse, les cinq organisations suivantes obtiendront un financement du volet des projets à petite échelle : CoastArts Association à Canning (jusqu'à 90 896 $); Glace Bay Food Bank Society à Glace Bay (jusqu'à 37 082 $); Ville de Truro à Truro (jusqu'à 33 057 $); Bluenose Coastal Action Foundation à Mahone Bay (36 130 $); et The Take Action Society à Dartmouth (jusqu'à 44 700 $).

Il s'agit de cinq des 38 projets du FIAL soutenus à ce jour dans l'ensemble de la Nouvelle-Écosse, ce qui représente un total de plus de 1,2 million de dollars.

« Depuis que nous avons lancé le Fonds des infrastructures alimentaires locales en 2019, nous avons appuyé près de 1 200 projets dans l'ensemble du pays, notamment des cuisines communautaires et des serres dans les communautés du Nord. Aujourd'hui, nous annonçons 87 nouveaux projets qui aideront à fournir des aliments nutritifs locaux aux personnes qui en ont besoin. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La sécurité alimentaire est une priorité pour la population de la Nouvelle-Écosse et les collectivités de l'ensemble du Canada. Grâce au Fonds des infrastructures alimentaires locales, notre gouvernement soutient les banques alimentaires et les organisations locales, dont la serre du jardin communautaire de la ville de Truro, en les aidant à acquérir des équipements essentiels à l'offre de services alimentaires aux personnes qui en ont le plus besoin. »

- Kody Blois, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Kings-Hants

La Ville de Truro reçoit un financement du volet des projets à petite échelle du FIAL afin d'acheter des clôtures et des outils de jardinage, et d'installer une serre qui a fait l'objet d'un don. Cela contribuera à la municipalité de cultiver et de distribuer ses propres produits au sein de la communauté.

reçoit un financement du volet des projets à petite échelle du FIAL afin d'acheter des clôtures et des outils de jardinage, et d'installer une serre qui a fait l'objet d'un don. Cela contribuera à la municipalité de cultiver et de distribuer ses propres produits au sein de la communauté. À ce jour, le FIAL a déjà engagé 71 millions de dollars pour appuyer près de 1 200 projets visant à améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle du Canada , comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons de nourriture ainsi que des serres dans les communautés éloignées et du Nord.

, comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités d'entreposage pour les dons de nourriture ainsi que des serres dans les communautés éloignées et du Nord. L'annonce d'aujourd'hui visant l'approbation de jusqu'à 87 projets fait suite au renouvellement officiel du FIAL le 6 septembre 2024.

Les projets sont assujettis à la négociation d'une entente de financement. À ce jour, des ententes de financement ont été conclues pour 61 projets au titre du volet des projets à petite échelle du programme , et d'autres ententes suivront dans les semaines à venir.

Le 31 janvier 2025, le ministre MacAulay a annoncé les 10 premiers bénéficiaires du Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire (FIAS) de 20,2 millions de dollars, géré par AAC. Les organisations communautaires admissibles sont encouragées à utiliser l'outil de recherche de bénéficiaires initiaux du FIAS afin de trouver l'organisation qui répond le mieux à leur zone géographique et à leurs besoins.

Annoncé dans le cadre du budget de 2024, le Programme national d'alimentation scolaire permettra de nourrir chaque année des centaines de milliers d'enfants au Canada . Le Programme constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, notamment ceux issus de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones. Le financement offert permettra à 400 000 enfants canadiens supplémentaires par an d'avoir accès à des aliments nutritifs à l'école.

