EDMONTON, AB, le 29 août 2025 /CNW/ - Les entreprises canadiennes évoluent dans un climat d'incertitude économique, alors que les droits de douane perturbent leurs marchés d'exportation ainsi que les chaînes d'approvisionnement mondiales. Face à cette instabilité mondiale, le Canada demeure résolu à défendre ses industries, à protéger ses travailleurs et à investir dans la résilience à long terme.

Le gouvernement du Canada annonce un soutien pour des entreprises des Prairies aux prises avec des obstacles commerciaux (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annonce un soutien par l'entremise de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) qui vise à aider les entreprises à résister aux chocs commerciaux, à s'adapter aux nouvelles réalités et à se préparer pour l'avenir.

PrairiesCan travaille sur le terrain au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, en étroite collaboration avec des partenaires fédéraux, provinciaux et autochtones afin de répondre aux besoins particuliers des Prairies durant cette période de grandes perturbations du commerce mondial.

L'IRRT appuiera des entreprises des Prairies touchées par les récentes mesures commerciales, en favorisant l'amélioration de leur productivité, l'élargissement et la diversification de leurs marchés, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et la stimulation du commerce intérieur au Canada. Les organismes sans but lucratif qui aident les entreprises à gérer l'incidence des perturbations commerciales sont également admissibles à un financement.

L'IRRT s'inscrit dans un ensemble plus large de mesures de soutien en matière de droits de douane, notamment le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, le prêt Pivoter pour se propulser de la Banque de développement du Canada et les améliorations apportées au Fonds stratégique pour l'innovation. Ensemble, ces mesures renforcent la qualité industrielle du Canada et protègent des emplois partout au pays.

De plus amples renseignements concernant l'IRRT, notamment la façon de présenter une demande et les organismes admissibles, ainsi que le soutien supplémentaire aux entreprises des Prairies seront accessibles au cours des prochains jours. Ces mesures aideront les entreprises à composer avec les perturbations du commerce mondial, à prendre de l'expansion dans de nouveaux marchés et à contribuer à bâtir une économie canadienne plus forte et plus autonome qui fonctionne pour tous.

« Les entreprises canadiennes et des Prairies subissent de fortes pressions dans une conjoncture commerciale mondiale en pleine transformation. L'Initiative régionale de réponse tarifaire, communément appelée l'IRRT, leur donne les moyens de réagir avec force, de s'adapter, d'innover et de prendre les devants. Les entreprises des Prairies ont toujours grandement contribué à stimuler la productivité du Canada, et cette initiative les aidera à prendre de l'expansion sur de nouveaux marchés tout en continuant de relever des défis à court terme. Notre nouveau gouvernement est là pour soutenir cette croissance et bâtir une économie canadienne plus forte et plus autonome à long terme. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

Le gouvernement du Canada dispose d'un plan exhaustif pour lutter contre les droits de douane imposés par les États‑Unis tout en soutenant les intérêts, les industries et les travailleurs du Canada .

dispose d'un plan exhaustif pour lutter contre les droits de douane imposés par les États‑Unis tout en soutenant les intérêts, les industries et les travailleurs du . Le 16 juillet 2025, le gouvernement a annoncé une série de nouvelles mesures destinées à soutenir l'industrie sidérurgique nationale, notamment une aide ciblée pouvant atteindre 150 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire afin de permettre aux entreprises du secteur sidérurgique de s'adapter, de croître et de consolider leur présence dans l'économie canadienne. Ces investissements s'inscrivent dans un cadre plus large qui comprend également des améliorations au Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail ainsi que le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

L'IRRT permettra aux entreprises de compenser les répercussions des droits de douane et de s'adapter à la volatilité commerciale à long terme en ouvrant de nouveaux marchés, en stimulant la productivité, en réduisant les coûts et en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales.

Les demandes d'aide financière au titre de l'IRRT dans les Prairies seront acceptées sur le portail Web de PrairiesCan à compter du 15 septembre 2025.

