EDMONTON, AB, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Pour bâtir une société qui respecte l'égalité des genres, nous devons veiller à ce que tout le monde puisse participer à la vie économique, sociale et politique du Canada. Nous savons que les femmes et les personnes 2ELGBTQI+ doivent surmonter des obstacles systémiques qui limitent leurs progrès et leurs avancées, et nous devons agir pour améliorer l'avenir de toute la population canadienne. L'égalité des genres dépend également de l'élimination de la violence fondée sur le sexe (VFS). Cela est réalisable seulement si l'on reconnaît la diversité du vécu en ce qui concerne l'inégalité de genre dans l'ensemble du pays et qu'on en tient compte.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de près de 7,3 millions de dollars pour 18 organismes situés en Alberta et à travers le pays.

Ce financement aidera ces organismes à faire progresser l'égalité des genres et à lutter contre la VFS, en renforçant leurs communautés, en développant leurs capacités, en offrant un meilleur soutien et de meilleures ressources, ou en menant des recherches. L'esprit de collaboration qui sous-tend ces initiatives incarne l'essence même des progrès réalisés vers l'égalité des genres et un Canada plus fort et plus inclusif.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement du Canada a signé des accords bilatéraux avec toutes les provinces et tous les territoires, et le présent investissement est un complément de ces accords.

« C'est en travaillant avec des organismes locaux, dirigés par des Autochtones et des personnes 2ELGBTQIA+, que nous créerons et maintiendrons des communautés sûres ici en Alberta. C'est la seule façon de comprendre les divers défis auxquels sont confrontés les Canadiennes et les Canadiens, et de mieux travailler ensemble pour démanteler les barrières. En soutenant le travail salvateur de ces 18 organismes en Alberta, nous nous rapprochons un peu plus de l'objectif de mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Canada. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Bien qu'environ 5 % de la population féminine au Canada se soit identifiée comme autochtone, 21 % de tous les homicides liés au genre entre 2011 et 2021 visaient des femmes et des filles autochtones.

se soit identifiée comme autochtone, 21 % de tous les homicides liés au genre entre 2021 visaient des femmes et des filles autochtones. Le budget 2022 a engagé 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ en faveur des personnes 2ELGBTQI+.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à consacrer un montant triennal de 15 millions de dollars à l'appui d'initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels se heurtent les groupes de la communauté 2ELGBTQI+.

s'est engagé à consacrer un montant triennal de 15 millions de dollars à l'appui d'initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels se heurtent les groupes de la communauté 2ELGBTQI+. Un investissement supplémentaire d'environ 601,3 millions de dollars a été réalisé dans le cadre du budget 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. De ce financement, 55 millions de dollars serviront à accroître la capacité des organismes de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQI+ pour les aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence et à offrir des programmes de prévention dans leurs communautés. Cette annonce s'appuie sur le financement précédent de Femmes et Égalité des genres Canada de plus de 13 millions de dollars envers plus de 100 projets commémoratifs pour aider à honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées. Ce financement est une initiative clé dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Le financement est également une contribution importante à la mise en œuvre d'approches dirigées par des Autochtones, le pilier 4 du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

L'annonce du budget 2021 a aussi compris 105 millions de dollars sur cinq ans à Femmes et Égalité des genres Canada pour améliorer son Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe. De ce montant, environ 56 millions de dollars sont engagés pour soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et au développement des connaissances.

