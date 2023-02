Cet investissement aidera la société à organiser son sommet canadien dans de nombreuses villes et à améliorer les pratiques de sport sécuritaire

GATINEAU, QC, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Le sport et l'activité physique jouent un rôle clé dans la création de communautés dynamiques et saines. Le sport renforce l'estime de soi et les compétences de leadership, en plus de permettre aux jeunes de grandir et de s'épanouir sur les plans physique, émotionnel et social.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé l'octroi de 500 000 dollars à la société Le sport c'est pour la vie pour 2022-2023, en plus de 280 000 dollars sous forme de financement destiné à la relance.

La somme accordée dans le cadre du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport viendra compléter les investissements actuels dans la société Le sport c'est pour la vie. Elle comprend jusqu'à 100 000 dollars pour soutenir un sommet canadien organisé dans différentes villes et réunissant des chefs de file qui œuvrent à améliorer la qualité du sport et de l'activité physique au Canada.

En outre, la société recevra jusqu'à 190 000 dollars à même l'Initiative d'innovation pour tester un modèle d'expérience pour les amateurs. L'objectif est de réduire les obstacles culturels et sociaux à la pratique du sport chez les nouveaux arrivants, ainsi que de combler le manque d'informations sur la manière de participer au sport organisé et le manque de lien social avec la communauté.

En tant que principal bailleur de fonds du système sportif au pays, le gouvernement du Canada est fier de soutenir les athlètes canadiens; les organismes nationaux et multisports qui les appuient; les efforts visant à créer un milieu sportif plus sécuritaire et plus inclusif; ainsi que les mesures visant à accueillir des manifestations sportives internationales.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir Le sport c'est pour la vie dans ses efforts en vue d'améliorer la qualité du sport et de l'activité physique au Canada et de rendre le sport plus sécuritaire. Notre financement offre à la société les outils nécessaires à la mise en place d'un système sportif plus sécuritaire et plus collaboratif, en plus de lui donner les moyens de soutenir les pratiques innovantes qui s'attaquent aux obstacles sociaux à la pratique du sport. L'ensemble des Canadiens et Canadiennes profitent d'un système sportif qui est sécuritaire et accueillant pour tout le monde. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes reconnaissants du soutien de Sport Canada et des liens étroits qui nous unissent. Nous poursuivons nos efforts pour être un moteur de changement dans le système sportif canadien, en nous efforçant d'améliorer la qualité et la participation tout en assurant des espaces sécuritaires et inclusifs pour tout le monde. Cet investissement nous permet d'élargir la portée de notre travail et aura une incidence sur un large éventail d'organismes sportifs, des clubs communautaires jusqu'aux organisations sportives nationales. »

- Richard Way, directeur général, société Le sport c'est pour la vie

Les faits en bref

La société Le sport c'est pour la vie vise à créer des partenariats entre les secteurs du sport, de l'éducation, des loisirs et de la santé afin d'améliorer la qualité du sport et de l'activité physique au Canada.

Une partie de l'investissement de cette année provient du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport, qui est administré par divers programmes existants et sera notamment mis à contribution à hauteur de 300 millions de dollars sur 2 ans pour aider les organismes à se remettre de la pandémie.

L'Initiative d'innovation fournit un financement pour tester de nouvelles façons de travailler dans le domaine du sport afin d'améliorer les expériences de participation sportive des Canadiens et Canadiennes. L'objectif est d'élaborer des solutions fondées sur des données probantes qui peuvent être partagées à l'échelle nationale.

Pour être admissibles au financement, tous les organismes sportifs doivent avoir une politique en matière de harcèlement, d'abus et de discrimination et offrir une formation obligatoire sur ces questions. Elles doivent également donner accès à un tiers indépendant pour recevoir et gérer les plaintes. Progressivement, les organismes financés par le gouvernement fédéral devront avoir recours aux services du Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport, qui est le mécanisme tiers indépendant désigné.

Le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport est responsable d'appliquer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport au moyen de processus qui tiennent compte des traumatismes et qui sont compatissants, efficaces, justes, respectueux et équitables.

Produits connexes

Le gouvernement du Canada fait le point et annonce des mesures en matière de sport sécuritaire

Liens connexes

Budget de 2022 - 16 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2022-2023, pour appuyer les mesures visant à créer un système sportif plus sûr

Sport Canada

Le sport c'est pour la vie

Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport : signataires actuels du Programme

Budget de 2022 - 16 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2022-2023, pour appuyer les mesures visant à créer un système sportif plus sûr

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]