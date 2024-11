CAP-AUX-MEULES, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'industrie de la pêche constitue un pilier essentiel de l'économie et de la culture des Îles-de-la-Madeleine. Face à des changements environnementaux importants, Pêches et Océans Canada (MPO) fait preuve d'innovation qui améliorera la résilience de nos écosystèmes marins, et garantira la prospérité de nos collectivités côtières.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé le financement de plusieurs projets visant à soutenir l'industrie locale. Les projets contribueront à lutter contre la propagation des espèces aquatiques envahissantes, à protéger nos espèces en péril, et à soutenir l'industrie de la pêche au Québec.

Tout d'abord, la ministre Lebouthillier s'est associée au gouvernement du Québec pour annoncer l'octroi de plus de 1,1 million de dollars pour financer six projets aux Îles-de-la-Madeleine dans le cadre du Fonds des pêches du Québec. La contribution du gouvernement du Canada s'élève à 783 131 dollars, et celle du gouvernement du Québec à 335 628 dollars. Ce financement aidera à créer des débouchés, et à améliorer la valeur marchande du poisson et des fruits de mer de qualité supérieure et exploités de manière durable au Québec.

La ministre Lebouthillier a également annoncé la signature d'une entente de 500 000 dollars sur trois ans avec le Comité Zone d'intervention prioritaire (ZIP) des Îles-de-la-Madeleine dans le cadre du Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes. Cette entente mobilisera des initiatives pour lutter contre la propagation des espèces aquatiques envahissantes aux Îles-de-la-Madeleine, dont le crabe vert et l'ascidie jaune.

En dernier lieu, la Ministre a annoncé la signature d'une entente de contribution de plus de 168 000 dollars sur deux ans avec le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), visant à protéger les baleines noires et les espèces en péril du golfe du Saint-Laurent, par la récupération des engins de pêche fantômes. Le CERMIM créera aussi un programme visant à sensibiliser les pêcheurs aux dangers causés par les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.

Citations

« Aujourd'hui, nous annonçons un soutien important à l'industrie de la pêche aux Îles-de-la-Madeleine. Les investissements consentis dans le cadre du Fonds des pêches du Québec, combinés aux ententes signées avec le CERMIM et le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, permettront aux intervenants de l'industrie et aux pêcheurs d'innover, et de s'adapter aux défis auxquels ils font face. Ensemble, bâtissons un avenir solide pour les générations à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le secteur des pêches est une priorité pour votre gouvernement. Les entreprises des pêches et de l'aquaculture font partie de l'ADN des régions maritimes et contribuent à leur économie et leur dynamisme. Les aides annoncées aujourd'hui constituent un levier qui favorisera leur développement et leur compétitivité. Je leur souhaite le plus grand des succès. »

André Lamontagne

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits en bref

Fonds des pêches du Québec

À ce jour, 175 projets ont reçu un total de 26,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds des pêches du Québec (FPQ).

Lancé en 2019, le FPQ appuie des projets dans les domaines de l'innovation, des partenariats scientifiques, des pêches commerciales, de l'aquaculture, et de la récolte et transformation des produits de la mer.

Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes

Le Fonds soutient des projets et des partenariats qui contribuent à prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes.

Le Fonds prévoit 8,75 millions de dollars sur 5 ans pour la création de tels partenariats.

Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril

Le Programme permet de financer des projets qui contribuent directement aux objectifs de rétablissement et de populations des espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, et qui empêchent que d'autres espèces deviennent une préoccupation en matière de conservation.

et qui empêchent que d'autres espèces deviennent une préoccupation en matière de conservation. Pêches et Océans Canada est responsable d'administrer le Programme pour les espèces en péril aquatiques.

Documents connexes

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements : Andrew Richardson, Directeur par intérim des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Québec, 418-648-5474, [email protected]