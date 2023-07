VICTORIA, BC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Les Autochtones sont confrontés à de multiples obstacles en ce qui concerne l'accès à des soins adéquats liés à la santé mentale et à la consommation de substances, principalement en raison du racisme systémique qui découle des pratiques et des politiques coloniales comme les pensionnats. Le gouvernement du Canada est déterminé à s'attaquer aux disparités à l'échelle de notre système universel de soins de santé et à veiller à ce que les peuples autochtones bénéficient d'un accès équitable à des ressources de santé mentale empreintes de compassion, respectueuses de leur culture et qui tiennent compte des traumatismes.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de près de 13 millions de dollars à neuf organisations en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, pour leurs projets ayant pour but de soutenir la santé mentale des personnes et des communautés autochtones. L'objectif de ces projets est de favoriser une santé mentale positive, de renforcer les liens culturels, d'appuyer les ressources en matière de santé mentale éclairées sur le plan culturel et de fournir un soutien par les pairs. Les projets apporteront un soutien adapté à différentes communautés autochtones, y compris les jeunes, les communautés urbaines, le personnel de la santé, le personnel de première ligne et les femmes.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en partenariat avec les dirigeants, tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les intervenants et les organisations autochtones de partout au pays pour améliorer les résultats en matière de santé, accroître l'accès à des mesures de soutien adéquates liées à la santé mentale et à la consommation de substances et veiller à ce que les systèmes de santé soient exempts de racisme systémique et de discrimination pour que les Autochtones se sentent respectés, entendus et en sécurité.

Citations

« Au Canada, les Autochtones sont plus susceptibles d'être aux prises avec des problèmes de santé mentale et se heurtent à de multiples obstacles inacceptables relativement à l'accès à des mesures de soutien et à des services de santé mentale et de toxicomanie. Notre gouvernement prend des mesures pour combler ces lacunes et soutenir le leadership autochtone en matière de prévention et de guérison. Je remercie les organisations qui reçoivent du financement aujourd'hui du travail inspirant qu'elles réalisent en ce qui concerne l'intégration de ressources fondées sur la culture dans les mesures de soutien en santé mentale et de leur mobilisation accrue au sein de leurs collectivités. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et qui préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19, ainsi que dans le cadre d'un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars pour lutter contre le trouble de stress post-traumatique et les traumatismes chez les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels.

Les organisations bénéficiant d'un financement sont les suivantes : Bridges for Women Society, Mistawasis Nehiyawak, l'Alexandra Community Health Centre, l'Université Western, Shkoday Abinojiiwak Obimiwedoon, le service de santé du Nord-Ouest, l'Association nationale des centres d'amitié, le Conseil des services de santé de première ligne aux Autochtones et la Thunderbird Partnership Foundation.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les Autochtones du Canada et est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le 1-855-242-3310 ou connectez-vous au clavardage en ligne.

apporte une aide immédiate à tous les Autochtones du et est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le 1-855-242-3310 ou connectez-vous au clavardage en ligne. Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à des conseils individuels avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez consulter le portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou envoyer MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à des conseils individuels avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez consulter le , composer le 1-866-585-0445 ou envoyer MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, j'écoute offre également un service de santé mentale en ligne, en français et en anglais, pour soutenir gratuitement et de manière confidentielle les jeunes, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

offre également un service de santé mentale en ligne, en français et en anglais, pour soutenir gratuitement et de manière confidentielle les jeunes, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le budget de 2023 prévoit 158,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour l'Agence de la santé publique du Canada afin de soutenir la mise en œuvre et l'exploitation du 9-8-8, un numéro national à trois chiffres pour la prévention du suicide et le soutien en cas de détresse émotionnelle.

