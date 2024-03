WINNIPEG, MB, le 25 mars 2024 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe a de profondes répercussions sur la société canadienne et coûte la vie à un trop grand nombre de femmes, de jeunes filles et de personnes de diverses identités de genre. Prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe est une étape cruciale pour faire progresser l'égalité des genres au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, ont annoncé l'octroi de plus de 7,4 millions de dollars à 17 organismes du Manitoba et de la Saskatchewan pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

Ce financement aidera ces organismes à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe en renforçant leurs communautés et leurs capacités, en fournissant un meilleur soutien et de meilleures ressources, ou en menant des recherches. L'esprit de collaboration qui anime ces initiatives incarne l'essence même du progrès vers l'égalité des genres et un Canada plus fort et plus inclusif.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et sur le travail de soutien aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise dans tout le pays. Le gouvernement du Canada a récemment signé des accords bilatéraux avec toutes les provinces et tous les territoires pour ces deux initiatives. Les actions coordonnées et concertées des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en collaboration avec les organismes communautaires, sont essentielles pour prévenir et contrer efficacement la violence fondée sur le sexe.

Citations

« La violence fondée sur le sexe est inacceptable et n'a pas sa place dans notre pays. Elle touche des personnes de toutes origines, de tous les sexes et de tous âges et, de manière disproportionnée, les femmes et les filles autochtones, les personnes 2ELGBTQI+ ainsi que les femmes racisées. Ces investissements fédéraux directs, tout comme le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, visent à assurer la sécurité des personnes, à soutenir le personnel de première ligne et à garantir de bien cerner les causes profondes de la violence fondée sur le sexe. Chaque jour, notre collaboration avec ces organismes nous rapproche d'un Canada plus sûr pour tout le monde. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les femmes et les filles autochtones, et les personnes 2ELGBTQI+ sont touchées de manière disproportionnée par la violence fondée sur le sexe, ainsi que par la stigmatisation, l'exclusion et la marginalisation. L'impact de ces expériences est large et se fait sentir à travers les générations, et notre gouvernement soutient les personnes touchées pour briser ce cycle. Je m'engage à soutenir les organismes qui font progresser l'égalité des genres et qui travaillent à mettre fin à la violence fondée sur le sexe dans les Prairies et ici même, au Manitoba. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

Un investissement d'environ 601,3 millions de dollars a été prévu dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

S'appuyant sur les investissements du budget de 2021, le budget de 2022 prévoyait 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Ces 17 projets sont financés au moyen de divers appels de propositions dans le cadre du Programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe et du Programme de promotion de la femme.

Parmi les provinces du Canada , le taux le plus élevé d'homicides de femmes et de filles liés au genre a été enregistré en Saskatchewan (1,03), suivi par le Manitoba (0,72) - tous ces taux étant supérieurs au taux national (0,54). Ces provinces ont également enregistré les taux provinciaux les plus élevés d'homicides et de crimes violents en général en 2021.

, le taux le plus élevé d'homicides de femmes et de filles liés au genre a été enregistré en (1,03), suivi par le (0,72) - tous ces taux étant supérieurs au taux national (0,54). Ces provinces ont également enregistré les taux provinciaux les plus élevés d'homicides et de crimes violents en général en 2021. Les taux ruraux de violence entre partenaires intimes à l'égard des femmes sont nettement plus élevés que ceux des zones urbaines dans toutes les régions du Canada . Les régions rurales de la Saskatchewan et du Manitoba affichent les taux les plus élevés au sein des provinces.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

