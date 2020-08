GATINEAU, QC, le 20 août 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les Canadiens ont toujours été la priorité du gouvernement du Canada. Nous leur fournissons le soutien dont ils ont besoin pour continuer à joindre les deux bouts et pour rester en santé et en sécurité. Alors que nous procédons à la relance graduelle et sécuritaire de notre économie, le gouvernement continue de soutenir les Canadiens pendant la prochaine phase de la relance.

Aujourd'hui, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, ont annoncé la mise en œuvre de changements au régime d'assurance-emploi et de nouvelles prestations de soutien du revenu qui permettront d'apporter plus d'aide aux Canadiens à la recherche d'un emploi. Elles ont également annoncé qu'en préparation à cette transition et afin d'assurer un soutien continu aux Canadiens dont l'emploi a été touché par la pandémie, la Prestation canadienne d'urgence (PCU) sera prolongée de quatre semaines supplémentaires, jusqu'à un maximum de 28 semaines. Cela signifie que les nombreux Canadiens qui s'attendaient à avoir épuisé leurs versements de la PCU à la fin août auront désormais accès à un mois supplémentaire de soutien.

Quand les Canadiens ont eu le plus besoin de soutien, le gouvernement a instauré la Prestation canadienne d'urgence (PCU), qui a aidé plus de 8,5 millions de personnes à payer leurs factures pendant cette période difficile. Alors que nous relançons notre économie en toute sécurité, bon nombre de ces Canadiens auront encore besoin d'aide pendant qu'ils continuent de chercher du travail. Le gouvernement fera donc passer les personnes qui recevaient la PCU à un programme d'assurance-emploi plus souple et généreux, s'ils y sont admissibles, ce qui mettra à leur disposition des fonctions et des outils supplémentaires pour les aider à réintégrer le marché du travail.

La pandémie de COVID-19 aura peut-être eu des impacts négatifs sur le revenu hebdomadaire d'un travailleur, soit parce qu'il a perdu son emploi ou parce que ses heures de travail ont été réduites. Afin de donner aux Canadiens à la recherche d'un emploi le soutien nécessaire pour se remettre sur pied, le gouvernement apporte des modifications au régime d'assurance-emploi. L'assurance-emploi sera désormais accessible à un plus grand nombre de Canadiens, y compris ceux qui n'auraient pas reçu l'assurance-emploi dans le passé, ajoutant ainsi plus de 400 000 personnes au programme.

Les bénéficiaires de l'assurance-emploi auront droit à un taux de prestations imposables d'au moins 400 dollars par semaine, ou de 240 dollars par semaine pour les prestations parentales prolongées. Les prestations régulières seront versées pendant au moins 26 semaines. De plus, le gouvernement continuera de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour s'assurer que les Canadiens qui reçoivent des prestations d'assurance-emploi ont accès à de la formation professionnelle et à du soutien à l'emploi, afin de les aider à retourner au travail.

Le gouvernement gèlera les taux de cotisation à l'assurance-emploi pendant deux ans. Cela permettra aux travailleurs et aux entreprises du Canada de ne pas être immédiatement confrontés à une augmentation des coûts et des retenues à la source en raison des dépenses supplémentaires découlant de la pandémie.

En outre, pour veiller à ce que tous les Canadiens reçoivent le soutien dont ils ont besoin en ces temps difficiles, nous proposons la mise en place de trois nouvelles prestations :

La Prestation canadienne de la relance économique fournira 400 dollars par semaine pendant un maximum de 26 semaines aux travailleurs autonomes ou à ceux qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi et qui ont encore besoin d'un soutien au revenu et qui sont à la recherche d'un emploi. Cette prestation aidera les Canadiens dont le revenu a baissé ou a cessé en raison de la COVID-19. Les Canadiens pourront donc gagner un revenu plus élevé pendant qu'ils reçoivent cette prestation. Des liens vers le Guichet-Emplois, le service national de l'emploi du Canada , seront également fournis et les personnes à la recherche d'un emploi auront accès à des outils de planification de carrière. Le gouvernement collaborera également avec les provinces et les territoires pour partager les renseignements nécessaires afin que les Canadiens aient accès aux outils et aux possibilités de formation pour réussir à retourner sur le marché du travail.

La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique fournira 500 dollars par semaine pendant un maximum de deux semaines aux travailleurs qui sont malades ou qui doivent s'isoler pour des raisons liées à la COVID-19.

La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants fournira 500 dollars par semaine par famille pendant un maximum de 26 semaines aux Canadiens admissibles qui sont incapables de travailler parce qu'ils doivent s'occuper :

d'un enfant de moins de 12 ans, car son école ou sa garderie est fermée en raison de la COVID-19;



d'un membre de la famille en situation de handicap ou d'une personne à charge, car son programme de soins de jour est suspendu ou son établissement de soins est fermé à cause de la COVID-19;



d'un enfant, d'un membre de la famille en situation de handicap ou d'une personne à charge qui ne va pas à l'école, à la garderie ou dans d'autres établissements de soins sous l'avis d'un professionnel de la santé en raison d'un risque élevé face à la COVID-19.

Le gouvernement a l'intention de présenter un nouveau projet de loi pour appuyer la mise en œuvre des nouvelles prestations.

Le retour au programme d'assurance-emploi et la mise en œuvre de nouvelles prestations de relance complémentaires nous permettent de nous assurer que les Canadiens ont accès à de meilleures mesures de soutien qui les aideront à passer à la phase suivante de la relance. Nous procédons à la reprise graduelle et sécuritaire de notre économie, et les Canadiens demeurent la priorité du gouvernement du Canada, afin que nous puissions aller de l'avant et bâtir un pays qui profite à tous.

Citations

« Les Canadiens ont démontré une force incroyable face à la COVID-19. À mesure que nous relaçons prudemment notre économie et nos entreprises, notre gouvernement est résolu à soutenir les Canadiens. Nous aidons les entreprises et les travailleurs à se remettre sur pieds, tout en nous assurant que les Canadiens ont accès à l'aide au revenu dont ils ont besoin. Ensemble, nous pouvons passer à travers cette situation et rebâtir un Canada plus fort. »

-- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« En cette période de grande incertitude, la Prestation canadienne d'urgence a permis à des millions de Canadiens de recevoir le soutien financier dont ils avaient besoin pour rester à flot. À mesure que nous procédons à la relance graduelle et sécuritaire de certains segments de notre économie, nous passons à des programmes plus souples qui aideront les Canadiens à retourner au travail, tout en nous assurant de pouvoir réagir rapidement à toute nouvelle incidence sur le marché du travail attribuable à la pandémie en cours. Nous traverserons ensemble cette période difficile et nous ne laisserons personne pour compte. »

-- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Les Canadiens ont dû faire preuve d'une incroyable résilience face à une pandémie mondiale et à la pire crise économique de notre génération. L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement de notre gouvernement à assurer la santé et la sécurité des Canadiens pendant que nous rebâtissons notre économie. Dès les premiers jours de cette crise, l'Agence du revenu du Canada a fait du service aux Canadiens sa priorité. L'ARC est prête à aider les Canadiens à traverser cette prochaine étape en leur versant les nouvelles prestations pour la relance du Canada. »

-- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Faits saillants

Le 6 avril, la PCU a été lancée pour aider les Canadiens qui ont dû cesser de travailler pour des raisons liées à la COVID-19 ou qui étaient admissibles aux prestations régulières ou aux prestations de maladie de l'assurance-emploi.

Le 15 juin, la PCU a été prolongée de huit semaines, offrant jusqu'à 24 semaines de prestations à ceux qui ne pouvaient toujours pas retourner au travail en toute sécurité.

Au début du mois d'août, 8,5 millions de personnes avaient bénéficié de la PCU, et plus de 4 millions de personnes ne touchaient plus à la PCU et retournaient au travail.

À compter du 9 août, le gouvernement a établi un taux de chômage minimum de 13,1 % pour le régime d'assurance-emploi à travers le Canada .

. Le programme permettra aux Canadiens ayant cumulé 120 heures ou plus d'emploi assurable de satisfaire à ces nouvelles conditions en offrant un crédit temporaire et unique de 300 heures assurables aux demandeurs de prestations régulières ou de prestations de travail partagé de l'assurance-emploi. Les Canadiens qui demandent des prestations spéciales de l'assurance-emploi, y compris les prestations de maternité, parentales, de maladie, de compassion et pour proches aidants, auront également droit à un crédit temporaire et unique de 480 heures assurables.

La Prestation canadienne de la relance économique, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants seront offertes pendant un an, après la fin des paiements de la PCU. Les Canadiens pourront demander ces prestations auprès de l'Agence du revenu du Canada . De plus amples renseignements sur la façon dont les Canadiens peuvent se préparer à faire une demande seront publiés dans les prochaines semaines sur le site Web suivant : www.Canada.ca/le-coronavirus.

. De plus amples renseignements sur la façon dont les Canadiens peuvent se préparer à faire une demande seront publiés dans les prochaines semaines sur le site Web suivant : www.Canada.ca/le-coronavirus. Les Canadiens doivent savoir que les paiements de la PCU sont versés avant la période de paie, alors que l'assurance-emploi et les nouvelles prestations seront payées en arrérages. Plus de détails seront communiqués aux Canadiens sous peu.

Le gouvernement met également en œuvre des mesures temporaires pour appuyer les pêcheurs indépendants qui comptent sur les prestations de pêcheur de l'assurance-emploi hors saison. Ces mesures permettront de calculer les prestations de pêcheur de l'assurance-emploi pour ces travailleurs en utilisant soit les revenus de pêche réels indiqués dans leur demande actuelle, soit les revenus de pêche indiqués dans la demande qu'ils ont présentée pour la même saison l'année précédente, selon le montant le plus élevé.

Puisque la province de Québec verse les prestations parentales et les prestations de maternité, de paternité et d'adoption dans le cadre du Régime québécois d'assurance parentale, les résidents du Québec ne sont pas admissibles aux mesures relatives aux prestations de maternité et aux prestations parentales.

Les résidents du Québec seraient admissibles aux nouvelles mesures relatives aux prestations régulières, aux prestations de pêcheur, de maladie et de compassion et aux prestations pour proches aidants de l'assurance-emploi. Ils seraient aussi admissibles aux trois nouvelles prestations de la relance.

Document connexe

Liens connexes

