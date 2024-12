OTTAWA, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre élever une famille et travailler. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent dans l'industrie de la pêche au Canada, où il s'agit autant d'une culture et d'un mode de vie que d'un travail.

En réponse aux commentaires des pêcheurs côtiers, de l'industrie et des intervenants, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui l'instauration d'un nouveau congé de maternité et d'un congé parental pour les titulaires de permis dans l'Est du Canada. ,

À compter du 1er janvier 2025, les titulaires de permis pourront demander un remplaçant pour exploiter leur entreprise de pêche lorsqu'ils sont enceintes ou qu'ils sont de nouveaux parents, afin qu'ils puissent continuer à gagner leur vie pendant qu'ils s'occupent de leurs petits. Les nouvelles autorisations d'exploitant substitut en matière de maternité et de congé parental ne seront pas prises en compte dans le calcul du maximum de cinq ans qui s'applique aux autorisations d'exploitant substitut à des fins médicales.

La pêche est une tradition au cœur d'innombrables communautés côtières. À l'aube de la nouvelle année, Pêches et Océans Canada continuera de travailler main dans la main avec les pêcheurs, afin de façonner l'avenir des pêches, et de trouver des moyens novateurs d'attirer une nouvelle génération de jeunes dans cette importante industrie; un avenir où nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions maritimes.

Citation

« La pêche revêt une immense importance sociale, culturelle et spirituelle pour les Canadiens. En tant que mère et grand-mère, je suis fière de mettre en place un nouveau système de congé de maternité et de congé parental dans nos pêches. Il s'agit d'un grand pas en avant pour avoir comme priorité l'équilibre entre le travail et la vie personnelle dans l'industrie de la pêche, et encourager une nouvelle génération à se joindre à l'industrie. J'ai hâte de continuer à travailler avec les Canadiens pour trouver des moyens de soutenir les pêcheurs actuels et de faire croître les générations futures de l'industrie en 2025. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Ce nouveau congé est semblable à ce qui est offert en vertu de l'assurance-emploi (AE), où le congé de maternité est d'une durée maximale de 17 semaines et le congé parental peut être accordé jusqu'à 35 semaines.

En 2023, le Ministère s'est entretenu avec les pêcheurs côtiers et d'autres intervenants de l'industrie au Canada atlantique et au Québec au sujet de la réglementation côtière et des politiques du Ministère relatives aux navires.

Les commentaires que nous avons reçus lors de toutes les séances de mobilisation ont souligné la nécessité de soutenir les titulaires de permis existants, et de cerner les possibilités pour les nouveaux venus dans la pêche de devenir propriétaires-exploitants.

Il n'y aura pas de limite au nombre de fois où les titulaires de permis pourront faire une demande d'exploitant substitut pour un congé de maternité ou parental.

Les titulaires de permis admissibles peuvent présenter une demande d'exploitant substitut pour un congé de maternité ou un congé parental en utilisant le même processus régional qu'ils utilisent lorsqu'ils font une demande d'exploitant substitut pour raison médicale.

