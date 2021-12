GUELPH, ON, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie Claude Bibeau, le député Lloyd Longfield a annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 275 000 $ dans Farm & Food Care Ontario, dans le cadre du programme Agri compétitivité, afin d'aider les consommateurs canadiens à en apprendre davantage sur la production alimentaire, l'agriculture et les personnes qui travaillent dans les secteurs agricole et agroalimentaire canadiens.

Les Canadiens s'intéressant de plus en plus à la provenance de leurs aliments, il est important pour les consommateurs d'entendre les agriculteurs parler de nos systèmes alimentaires sûrs et de grande qualité. Les fonds seront administrés par Farm & Food Care Ontario, qui travaillera avec des partenaires de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan pour rejoindre les Canadiens partout au pays en soutenant l'élaboration de contenu Web, y compris des vidéos, des photos et des articles, ainsi que de visites virtuelles accessibles à tous les Canadiens.

En aidant les consommateurs canadiens à comprendre le parcours que suivent les aliments de la ferme à la table, les Canadiens ont davantage d'occasions de soutenir les agriculteurs de leur communauté et de contribuer à la prospérité du secteur. Le projet fournit également des ressources aux personnes influentes dans le domaine de l'alimentation en organisant des visites de fermes et en produisant un bulletin national trimestriel destiné aux personnes influentes dans le domaine de l'alimentation au Canada. Toutes ces activités permettront aux consommateurs de mieux connaître la façon dont les aliments sont produits et transformés au Canada.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'Initiative Agri-communication d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui soutient les progrès vers la concrétisation de la vision établie dans la Politique alimentaire du Canada, à savoir que tous les Canadiens puissent avoir accès à une quantité suffisante d'aliments sains, nutritifs et culturellement diversifiés. Cela permettra aux Canadiens de mieux apprécier le rôle des agriculteurs et des entreprises alimentaires du Canada et d'en être fiers.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer la confiance de la population envers le secteur, afin qu'elle apprécie davantage le travail de nos agriculteurs et entreprises alimentaires et qu'elle en soit fière. Il est important que les consommateurs connaissent le système alimentaire du Canada, car il est résilient et novateur, de même qu'il préserve notre environnement et soutient notre économie. Farm & Food Care Ontario diffusera des messages positifs et permettra aux consommateurs de mieux comprendre comment leurs aliments sont produits. Plus les Canadiens feront confiance au système alimentaire, plus le secteur sera en bonne position à l'avenir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'investissement consenti aujourd'hui à Farm & Food Care Ontario vise à établir des liens entre les membres du secteur et les consommateurs canadiens dans le cadre de diverses activités. En renforçant ces liens, les Canadiens s'intéresseront davantage au secteur et le renforceront grâce à une meilleure compréhension du système alimentaire et à une plus grande confiance envers lui. »

- Lloyd Longfield, député de Guelph

« Les organisations de Farm & Food Care de l'Ontario, de la Saskatchewan et de l'Île-du-Prince-Édouard ont été créées pour fournir des renseignements crédibles sur l'alimentation et l'agriculture dans l'ensemble du Canada. Les trois groupes sont extrêmement reconnaissants de l'appui d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui souhaite soutenir d'importantes initiatives visant à accroître la confiance du public qui sont tenues virtuellement et en personne dans tout le pays. Ce financement permettra à Farm & Food Care de créer de nouveaux outils et programmes, ainsi que d'étendre les programmes existants qui ont été conçus pour répondre directement aux questions sur l'alimentation et l'agriculture canadiennes. »

- Bonnie den Haan, présidente, Farm & Food Care Ontario

Faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018 à 2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui a pour but de renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Canada et d'en favoriser la croissance.

et d'en favoriser la croissance. Le Programme Agri-compétitivité est un programme quinquennal du Partenariat canadien pour l'agriculture qui vise à aider le secteur agricole à coordonner les capacités existantes et à en tirer profit, à améliorer la salubrité des aliments, à s'adapter à l'évolution des contextes commercial et réglementaire, à échanger des pratiques exemplaires, à saisir les nouvelles occasions et à offrir des possibilités de mentorat.

Le Programme AgriCommunication est une initiative fédérale triennale qui prévoit jusqu'à 8 millions de dollars. Cette initiative sera axée sur les activités connexes qui accroissent l'appréciation et la fierté à l'égard des contributions des producteurs agricoles et de l'industrie alimentaire et qui renforcent la confiance du public. Les activités contribueront à renforcer la confiance du public quant à l'origine des aliments que les Canadiens consomment et à la manière dont ils sont produits.

Farm & Food Care Ontario est un organisme de bienfaisance canadien enregistré et une coalition intersectorielle composée de représentants de tous les types d'exploitations agricoles et d'entreprises associées, qui se positionne comme l'expert pratique de l'agriculture en Ontario .

