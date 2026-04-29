TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - Alors que le Canada se prépare à accueillir le monde entier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le gouvernement fédéral prend des mesures pour aider à s'assurer que les villes hôtes disposent des ressources nécessaires en matière de sécurité publique et de sécurité afin d'organiser un tournoi sécuritaire et couronné de succès.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, accompagné de l'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario, et d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, a annoncé un financement fédéral s'élevant à 145 millions de dollars visant à soutenir les opérations de sécurité liées à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Toronto et à Vancouver. Ce financement répond aux besoins opérationnels spécifiques définis par les provinces et les villes hôtes, et renforce la capacité du Canada à accueillir l'un des plus grands événements sportifs et culturels au monde.

Une coordination étroite, continue et à grande échelle entre tous les ordres de gouvernement, les organismes d'application de la loi, les organisateurs de l'événement et les partenaires internationaux, y compris les États-Unis et le Mexique, est au cœur de la planification de la sécurité au Canada. Ce financement contribuera à alléger la pression financière qui pèse sur les provinces et les municipalités, tout en garantissant que les services de sécurité publique disposent des ressources nécessaires pour assurer le bon déroulement et la sécurité du tournoi. Cet investissement s'appuie sur le montant s'élevant à 220 millions de dollars que le gouvernement du Canada a déjà engagé pour soutenir les villes hôtes canadiennes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ainsi que sur le montant s'élevant à 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2025 pour appuyer les partenaires fédéraux qui soutiennent le tournoi.

Le fait d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ générera des avantages économiques et sociaux durables et mettra en valeur le Canada en tant que pays accueillant, diversifié et inclusif sur la scène internationale. On prévoit que le tournoi créera des milliers d'emplois, générera 2 milliards de dollars pour l'économie canadienne et attirera plus d'un million de visiteurs. Des mesures de sécurité rigoureuses sont essentielles pour assurer la tenue d'un tournoi sécuritaire, accueillant et inoubliable qui laissera un héritage durable aux villes et communautés hôtes partout au Canada cet été.

Le Canada est une nation sportive. Les sports soudent nos communautés. La Mise à jour économique du printemps de 2026 présentée hier propose un financement de 755 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et de 118 millions de dollars par année par la suite, pour appuyer le système sportif au pays. Cet investissement nous aidera à accueillir davantage d'événements de calibre mondial comme la Coupe du Monde de la FIFA™, à mieux soutenir les athlètes pour qu'ils s'entraînent et participent aux compétitions en toute sécurité et à accroître la participation, en particulier chez les enfants et les jeunes, en offrant un soutien modernisé aux Associations sportives internationales. Ensemble, ces investissements appuient les sports à tous les niveaux, tant sur le terrain de jeux que sur le podium.

Citations

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera l'un des événements sportifs les plus importants et les plus complexes jamais organisés au Canada. Cet investissement témoigne de notre engagement envers la sécurité publique, de notre volonté de soutenir nos partenaires sur le terrain et de faire en sorte que les Canadiens et les visiteurs puissent profiter de ces événements en toute sécurité et en toute confiance. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cet été, le Canada sera un des pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. En travaillant étroitement avec nos partenaires, nous sommes prêts à offrir un tournoi sécuritaire et accueillant. Le sport a le pouvoir de rassembler les gens et de renforcer nos collectivités. D'un océan à l'autre, le Canada crée un environnement où chaque partisan, athlète, bénévole et visiteur se sent accueilli, respecté et inclus dans ce moment historique. »

L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

« La Coupe du Monde de la FIFA™ est le plus grand événement sportif au monde. Même si elle suscite beaucoup d'enthousiasme et donne lieu à de grandes célébrations, la sécurité publique doit demeurer une priorité absolue. Dans le cadre de notre plan pour protéger l'Ontario, nous collaborons avec tous les ordres de gouvernement pour mettre à la disposition de nos partenaires du domaine de l'application de la loi les ressources dont ils ont besoin pour protéger les gens. Grâce à ce nouvel investissement, nous veillons à ce que la Ville de Toronto soit prête à organiser une Coupe du Monde de la FIFA™ sécuritaire dont les familles, les partisans et les visiteurs pourront profiter. »

L'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral de cet investissement important alors que nous nous préparons à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Alors que des visiteurs du monde entier se joindront aux Torontoises et Torontois ici, chez nous, il s'agit d'une occasion de mettre en valeur Toronto comme une ville sécuritaire, abordable et accueillante. »

Mairesse de Toronto, Olivia Chow

« Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité des visiteurs, des athlètes et des résidents alors que nous nous préparons à accueillir le plus grand événement mondial consacré à un seul sport organisé en Colombie-Britannique. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral de reconnaître les importantes pressions financières que cet événement fait peser sur la Colombie-Britannique et les communautés locales. Ce soutien financier essentiel témoigne de notre solide partenariat intergouvernemental et nous aidera à tenir un tournoi de la FIFA sécuritaire et couronné de succès tout en respectant les intérêts nationaux, les évaluations des risques actuelles et nos objectifs communs en matière de sécurité publique. »

L'honorable Nina Krieger, ministre de la Sécurité publique et solliciteure générale de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Canada coorganisera le plus grand tournoi de l'histoire de la FIFA, dans le cadre duquel 48 pays se disputeront 104 matchs dans 16 villes.

Le Canada accueillera 13 matchs : 7 à Vancouver et 6 à Toronto.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 ™ , le premier tournoi coorganisé par trois pays, opposera 48 équipes nationales et devrait attirer des millions de visiteurs. Le Canada, les États-Unis et le Mexique renforcent leur coopération en matière de gestion des frontières, de transport et de sécurité afin de faciliter les déplacements des visiteurs.

, le premier tournoi coorganisé par trois pays, opposera 48 équipes nationales et devrait attirer des millions de visiteurs. Le Canada, les États-Unis et le Mexique renforcent leur coopération en matière de gestion des frontières, de transport et de sécurité afin de faciliter les déplacements des visiteurs. Le Canada entretient des relations de longue date avec la FIFA et le monde du sport international. Il a accueilli avec succès des événements sportifs mondiaux d'envergure, comme la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Canada 2015™, qui a battu des records en attirant 1,35 million de spectateurs et en générant près de 500 millions de dollars, ainsi que les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver et les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Alyson Chambers, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]