OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski a fait le point sur le développement de l'Outil d'information sur les risques d'inondation au Canada (l'Outil), la première source d'information accessible au public sur les aléas et les risques d'inondation au Canada. Cette nouvelle plateforme donnera un aperçu des risques d'inondation grâce à des renseignements clairs et facilement accessibles.

Le développement technique de l'Outil est terminé, et les provinces et les territoires peuvent maintenant choisir d'y participer afin que les Canadiens et les Canadiennes résidant dans les juridictions participantes puissent consulter et chercher, dans la plateforme, des renseignements sur les risques d'inondation dans leur collectivité. Au Canada, la gestion des risques d'inondation est une responsabilité partagée entre les différentes juridictions. Pendant l'été, Sécurité publique Canada poursuivra de manière urgente la collaboration avec les provinces et les territoires pour appuyer leur participation à l'Outil. La disponibilité de l'Outil sera communiquée au public à mesure que les provinces et les territoires y participeront.

Le gouvernement du Canada assume un rôle de leadership en créant une plateforme à laquelle les provinces et les territoires peuvent participer, s'ils le souhaitent. Cette nouvelle plateforme accroîtra la sensibilisation aux risques d'inondation, encouragera les Canadiens et les Canadiennes à agir pour réduire les risques et fournira une source d'information centralisée pour appuyer la gestion des urgences partout au pays.

En entrant simplement leur adresse, les utilisateurs pourront trouver rapidement de l'information sur les risques d'inondation dans leur région grâce à une cote de risque sur une échelle de 1 à 4, indiquant un risque faible à très élevé. Ce nouvel outil vient compléter d'autres sources de données, comme les cartes locales, provinciales et territoriales, et comble des lacunes qui peuvent rendre l'information sur les risques d'inondation difficile à obtenir et à comprendre.

Le gouvernement du Canada encourage les entreprises, les propriétaires et les locataires canadiens à améliorer leur préparation aux inondations et leur résilience en se renseignant sur les mesures à prendre pour réduire les dommages causés par les inondations à leur propriété en consultant le site Canada.ca/risques-inondation.

Ensemble, ces ressources renforceront la résilience du Canada aux inondations à tous les ordres de gouvernement et aideront les Canadiens et les Canadiennes dans la préparation, l'intervention et l'atténuation des risques d'inondation.

Citations

« L'Outil d'information sur les risques d'inondation au Canada a été conçu pour sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux risques d'inondation et favoriser le dialogue entre les collectivités, les gouvernements, les intervenants, les dirigeants et les voisins sur les mesures que nous pouvons prendre dès aujourd'hui afin de renforcer notre résilience face aux inondations de demain. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les municipalités sont les premières à intervenir et à constater, jour après jour, les impacts croissants des changements climatiques. Nous saluons la mise à jour du gouvernement fédéral concernant l'Outil d'information sur les risques d'inondation au Canada, qui vise à renforcer la sensibilisation aux risques d'inondation et la préparation à ceux‑ci. La réduction des risques d'inondation exigera une collaboration soutenue entre tous les ordres de gouvernement. À mesure que les provinces et les territoires adhèrent à l'Outil, les municipalités et les Canadiens et les Canadiennes auront accès à des données de grande qualité, transparentes, qui reflètent les réalités locales et s'appuient sur les mesures de résilience déjà mises en œuvre par les municipalités. »

Rebecca Bligh, présidente, Fédération canadienne des municipalités

« Il s'agit d'une étape importante pour aider les Canadiens et les Canadiennes à mieux comprendre leur exposition aux risques d'inondation. Une information claire et accessible permet aux propriétaires et aux locataires de prendre des décisions plus éclairées et de poser des gestes concrets pour atténuer leurs risques. De telles initiatives contribuent à accroître la sensibilisation et à appuyer les efforts plus vastes visant à renforcer la résilience partout au pays. »

Liam McGuinty, vice-président aux affaires fédérales, Bureau d'assurance du Canada

Faits en bref

L'Outil d'information sur les risques d'inondation au Canada a été développé grâce à la collaboration de plusieurs ministères fédéraux, notamment Ressources naturelles Canada, Statistique Canada et Sécurité publique Canada.

L'expertise en données, en technologies de l'information et en essais d'utilisabilité a été mise à profit par Statistique Canada, qui a travaillé en étroite collaboration avec Sécurité publique Canada à l'élaboration de l'Outil d'information sur les risques d'inondation au Canada.

Le financement accordé par le a permis l'approvisionnement et l'élaboration des ensembles de données des zones à risque d'inondation désignées au niveau fédéral, qui fournissent les données sous-jacentes pour l'Outil d'information sur les risques d'inondation au Canada.

L'expertise de Ressources naturelles Canada a appuyé l'élaboration des données sous-jacentes et de l'Outil d'information sur les risques d'inondation au Canada.

L'Outil d'information sur les risques d'inondation au Canada fournit de l'information sur les types d'inondations susceptibles de se produire à un endroit donné, comme les inondations côtières, pluviales et riveraines, ou une combinaison de ces types d'inondations.

Au Canada, les inondations sont le danger naturel le plus fréquent et le plus coûteux, les pertes moyennes annuelles s'élevant à plus de 2 milliards de dollars.

Alors que les répercussions des changements climatiques continuent de s'intensifier, le gouvernement du Canada reconnaît qu'une approche plus ambitieuse, stratégique et collaborative est nécessaire pour s'adapter aux changements climatiques et renforcer la résilience face à leurs effets.

La réduction des risques de catastrophe grâce à la préparation en amont coûte moins cher que les interventions d'urgence et la reconstruction après coup. Le renforcement de la résilience aux catastrophes exige un leadership fort et une collaboration entre les gouvernements, les collectivités et les organisations, une communication claire des risques de catastrophe, ainsi que des outils pour faire face aux changements climatiques.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]